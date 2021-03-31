Черчесов: «Дзюба сыграл очень прилично»

Наставник сборной России прокомментировал игру некоторых футболистов в прошедших матчах отборочного цикла ЧМ -22.

Мы постарались равномерно распределить нагрузку. Только четыре полевых игрока – Фернандес, Джикия, Кузяев и Семёнов провели все три встречи. Может быть, футболистам не хватило эмоций, слишком много было выплеснуто в матче с командой Словении.

Дзюба сыграл очень прилично. Даже когда он играет неярко, он приносит много пользы. Забил три мяча, выиграл много единоборств. Но провести три игры за короткий срок на одном уровне очень сложно.

Александр Соболев получил свой шанс и забил важный гол. Вхождение в сборную должно проходить естественным путем. Например, Вячеслав Караваев сначала вызывался, но не играл. А теперь мы ему полностью доверяем. Рифат Жемалетдинов сыграл один матч хорошо, а на второй его уже не хватило. Кто-то быстро вливается в состав, кому-то необходимо время.