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Черчесов: «Дзюба сыграл очень прилично»

31 марта 2021, 18:30

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру некоторых футболистов в прошедших матчах отборочного цикла ЧМ-22.

Мы постарались равномерно распределить нагрузку. Только четыре полевых игрока – Фернандес, Джикия, Кузяев и Семёнов провели все три встречи. Может быть, футболистам не хватило эмоций, слишком много было выплеснуто в матче с командой Словении.

Дзюба сыграл очень прилично. Даже когда он играет неярко, он приносит много пользы. Забил три мяча, выиграл много единоборств. Но провести три игры за короткий срок на одном уровне очень сложно.

Александр Соболев получил свой шанс и забил важный гол. Вхождение в сборную должно проходить естественным путем. Например, Вячеслав Караваев сначала вызывался, но не играл. А теперь мы ему полностью доверяем. Рифат Жемалетдинов сыграл один матч хорошо, а на второй его уже не хватило. Кто-то быстро вливается в состав, кому-то необходимо время.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
31 марта в 21:51
И нам, Словакам, понравилось!)
Kuvkil
Kuvkil
31 марта в 21:49
Будем смотреть на Черчесова и Дзюбу, но не на футбол
Владимир 77
Владимир 77
31 марта в 21:41
Папа Карло всегда хвалит свое полено
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
31 марта в 20:17, ред.
"Может быть, футболистам не хватило эмоций, слишком много было выплеснуто в матче с командой Словении". Я обращаюсь к болельщикам: чего можно ожидать от команды, которой хватает всего на один матч ? И главное: этими словами С.С.Черчесов признаётся в своей несостоятельности. Неужели он этого не понимает ? Мы - то, наивные болельщики, ждём - ждём от нашей сборной качественной игры, на что-то надеемся, кто-то ночи не спит, переживает за неё, а тут вдруг оказывается, что тренер не в состоянии настроить свою команду всего на второй матч. Дожили. Поиронизировал над словами г-на Черчесова, который оправдывал Артёма тем, что три игры на одном уровне проводить сложно. Можно бы понять их, если бы мы играли против сильнейших команд Европы, но против Мальты, Словакии и Словении...! Левандовски посмеялся бы над нашим тренером.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
31 марта в 20:00
И ты, Стасик ,тоже самый лучший тренер всех времён и народов !
112910415
112910415
31 марта в 19:39
этого супертренера не исправит ничто
DEIVID_33
DEIVID_33
31 марта в 19:21
Да Шкриньяр просто деклассировал это полено.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 19:10
Ничем усача не пробьёшь.
Garrincha58
Garrincha58
31 марта в 18:54
как только в соперниках приличный защитник европейского уровня Дзюба превращается в абсолютный ноль что вчера и было доказано и подтверждено в ЛЧ
drug01
drug01
31 марта в 18:52
Один за всех но....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
31 марта в 18:52
Самый невыносимый рулевой сборной за всю историю росфутбола. "Пеле" вчера за первые полчаса три раза коснулся мяча, "порвал" бутсы и должен был получить красную, за умышленный удар сзади по голеностопу игрока соперника. И, это он называет "очень прилично"?).
Кого привел в сборную Мутко 4.5 лет назад?).
minai
minai
31 марта в 18:50
Уже чево то придумал ?
LAISMEN
LAISMEN
31 марта в 18:45
"Дзюба сыграл очень прилично. Даже когда он играет неярко, он приносит много пользы".......
Слова просто убойные, одного хохота не хватит. По такому принципу в сборной можно многих держать и содержать в том числе и главного тренера
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
31 марта в 18:40
Как же он кормушку бросит)
cska1948
cska1948
31 марта в 18:37
"...Кто-то быстро вливается в состав, кому-то необходимо время."
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А кое-кого из сборной и палкой НЕ выгнать...
Байкал-38
Байкал-38
31 марта в 18:31
Стас езжай в Осетию или в Австрию или куда подальше, отстань от сборной!!!
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