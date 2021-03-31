Галактионов: «Ничего не смогли противопоставить такому быстрому футболу»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вылет команды с Евро U 21.
Мы не смогли противопоставить ничего такому быстрому футболу, таким перемещениям. Это то, к чему мы всегда стремимся, но у нас в игре превалировали длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание [игроков] на другом. Что нужно быстрее двигать мяч, быстрее принимать решения и включать скорость. Как сложилось, так сложилось.
Этот матч — отражение нашего уровня? Сейчас ставить штампы — не совсем правильно. Я склонен говорить, что это тот пример, к которому надо стремиться. В том числе в нашем чемпионате. Играть более быстро, динамично. Попадать под то давление, под которое мы попали в этот раз и в матче с французами, когда нужно быстро принимать решения — это то, чего стоит избегать в дальнейшем.
Продолжу ли я работу в команде? Сейчас тяжело сказать. Надо проанализировать турнир.
Сегодня это был оказывается нежданно, - быстрый футбол. Не ну действительно, Датчане оказывается дуранули нашего тренера и стали играть в запрещённый быстрый футбол. А мы то привыкли играть в пешеходно - деревянный. Пас отскок удар, - авось попал !!! Нет детского футбола в России, откуда взятся классным игрокам ??! Один два рождаются более или менее с даром близким к футболу, а остальных же надо воспитывать тренировать учить !!! А не кому . У нас и тренерский штаб не особо квалифицированный , так что ждать в ближайшее время от молодёжи и главной сборной каких то Побед не стоит . Вот как-то так. Это моё видение ситуации в футболе России.
Всем Добра !!!
Сегодня это был оказывается нежданно, - быстрый футбол. Не ну действительно, Датчане оказывается дуранули нашего тренера и стали играть в запрещённый быстрый футбол. А мы то привыкли играть в пешеходно - деревянный. Пас отскок удар, - авось попал !!! Нет детского футбола в России, откуда взятся классным игрокам ??! Один два рождаются более или менее с даром близким к футболу, а остальных же надо воспитывать тренировать учить !!! А не кому . У нас и тренерский штаб не особо квалифицированный , так что ждать в ближайшее время от молодёжи и главной сборной каких то Побед не стоит . Вот как-то так. Это моё видение ситуации в футболе России.
Всем Добра !!!