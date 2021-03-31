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Галактионов: «Ничего не смогли противопоставить такому быстрому футболу»

31 марта 2021, 22:08
Дания (до 21)Логотип футбольный клуб Дания (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вылет команды с Евро U 21.

Мы не смогли противопоставить ничего такому быстрому футболу, таким перемещениям. Это то, к чему мы всегда стремимся, но у нас в игре превалировали длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание [игроков] на другом. Что нужно быстрее двигать мяч, быстрее принимать решения и включать скорость. Как сложилось, так сложилось.

Этот матч — отражение нашего уровня? Сейчас ставить штампы — не совсем правильно. Я склонен говорить, что это тот пример, к которому надо стремиться. В том числе в нашем чемпионате. Играть более быстро, динамично. Попадать под то давление, под которое мы попали в этот раз и в матче с французами, когда нужно быстро принимать решения — это то, чего стоит избегать в дальнейшем.

Продолжу ли я работу в команде? Сейчас тяжело сказать. Надо проанализировать турнир.

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Все комментарии
jobss
jobss ответ Владимир Анохин (раскрыть)
03 апреля в 09:56, ред.
комментарий скрыт, также "кличка" - прозвище, даваемое человеку в шутку
Владимир Анохин
Владимир Анохин
03 апреля в 09:44
Уважаемый модератор! Пользователь ANATOLIY KANDAUROV в обращении к пользователю cska1948, вчера в 11 : 13, употребил оскорбительное обращение "гр.с кличкой cska1948"! Разве мы здесь собаки с кличками, а не люди с никами?
jobss
jobss ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 апреля в 14:38
Исправили, пользователь получил бан
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 апреля в 14:28
То, что допустил по отношению ко мне юзер cska1948 в 10 час 11 мин может считаться личным оскорблением с вашей точки зрения ? Я считаю да.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 апреля в 14:13
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    01 апреля в 20:45
    К сожалению не могу не отметить, что вы снова невнимательны и....передергиваете.
    Вот мои слова ; "....те деньги, что там получали (не все) по сравнению с нынешними контрактами наших "звезд" выглядят как плата за проезд в трамвае." Ключевые слова : "ПО СРАВНЕНИЮ С НЫНЕШНИМИ КОНТРАКТАМИ НАШИХ ЗВЕЗД". Это первое. И , самое главное. Гораздо более важным фактором являлась подлинная массовость футбола в СССР в те годы. Сейчас ее и в помине нет. Жаль, что вы на мои аргументы реагируете не в соответствии с их смыслом , а давая свою интерпретацию.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 апреля в 19:29
    Разве на массовый футбол денег не надо? Что касается команд класса "Б", то на предприятия города "сверху" давалась команда платить слесарю/токарю Петрову, он же игрок местной команды класс"Б". И платили! Я работал на таком предприятии где зарплату получал игрок команды класса "Б". Когда, вроде, в 1964 году, белгородский Котельщик вышел в класс Б", то в обкоме состоялось совещание, на котором начальник промышленного отдела назначил руководителям предприятий кто и сколько должен выделить на содержание команды! Об этом в двух номерах "Крокодила" была статья, вроде Иванова и Трифонова "Сага об офсайдах". В ней рассказывалась ещё и о том, как на сборах представители команды переманивали рублём и обещанием квартир понравившихся игроков из других команд. Так что не надо сказок про зарплату равную проезду на трамвае!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    01 апреля в 19:15
    Чувствуется, что вы далеки от темы массового футбола в СССР, особенно в части студенческих команд. Я в этом деле покрутился 5 лет и прекрасно все помню. Что касается команд класса Б, то те деньги, что там получали (не все) по сравнению с нынешними контрактами наших"звезд" выглядят как плата за проезд в трамвае. Да и класса А тоже. Основной причиной высокого уровня футбола в СССР была именно массовость, а не госфинансирование. Я прошел всю систему от ДЮСШ и до студенческого футбола ( массовый футбол) и маленько в теме.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 апреля в 18:37
    Все эти команды, от городских, заводских, студенческих до мастеров класса "А" и "Б" обеспечивались госфинансированием, от них был результат! А теперь, по вашим словам, госфинансирование "иного результата дать не могло". В Союзе могло, а сейчас не может? А может НЕ ХОЧЕТ?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    01 апреля в 12:45
    "Вы хотите сказать, что "Спартак" и прочие профсоюзные спортивные общества существовали на членские взносы? " - ваши слова? Больше всего не люблю, когда мне приписывают то, чего я не говорил и в мыслях не имел. Прошу это учесть.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    01 апреля в 12:43
    Жаль, что вы не поняли смысл моего ответа. Суть его такова. Футбол в СССР держался на двух китах - массовости и господдержке. Футбол был реально народным спортом. Проводились соревнования в классах А и Б. Первенство городов и поселков. Играли команды всех заводов , вузов, школ. Причем каждое предприятие выставляло 2 команды взрослых, две юношей и обязательно детскую. Я учился в Питере и играл за команду своего вуза, их было две : первая и вторая. Причем первенство вузов разыгрывалось по двум группам, первой и второй. И всего играло около 50 команд. Команды были очень приличные студенческие. Даже такие известные питерские тренеры как Люкшинов и Зонин часто приходили на игры студенческих команд. Вот это массовость была футбола. А это источник пополнения команд мастеров. Сейчас этого нет и в помине. А одними деньгами, даже огромными футбол не поднять. Это очевидно.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 апреля в 11:21
    Вы хотите сказать, что "Спартак" и прочие профсоюзные спортивные общества существовали на членские взносы? А кто, как не государство финансировало армейский и динамовский спорт? У Советского государства денег хватало на содержание и массового спорта, и профессионального! А современное российское государство не в состоянии содержать ни то, ни другое!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    01 апреля в 10:52
    Массовость футбола в СССР и сейчас это две большие разницы. Наконец сейчас не финансирование, а вваливание денег в пррф футбол. А денег в отличие от здоровья много бывает. В советское время в дюсш футболом занимались сотни тысяч и бесплатно. Я сам занимался в дюсш Спартак Калинин и родители ничего за меня не платили. А сейсас все идёт на "пррфи", и за детей платить надо. Поэтому и футбол у нас не массовый, а значит и уровееь его такой как есть. Государство должно содержать массовый футбол, а пррф клубы нет
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 апреля в 08:34
    "...Госфинансирование профессионального футбола иного результата дать не могло."
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    А КТО финансировал футбол, да и ВЕСЬ советский спорт, в бытность СССР? Только не говорите, что в СССР не было профессионального спорта, не поверю!
    mortid
    mortid
    01 апреля в 00:15
    А почему маза фака? Почему наш футбол, в сравнении с мировым, выглядит как игра старых 30нов, передвигающихся по полю на четырёх костях? Везде они не успевают, устают, копыта им сводит.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    31 марта в 23:29
    Надо быстрее принемать решение и чаще бить по воротам из любой позиции!
    ZaZizu
    ZaZizu ответ Ironigor (раскрыть)
    31 марта в 23:21
    Всё верно!
    В каждой академии с каждого тренера требуют результат в первую очередь. Посмотрите на игру лучших ребят 2011 года на Кубке Колыванова: вторым касанием вынос вперёд,индивидуально 1-2 игрока в команде способны работать на скорости,все загружены тактикой с 9 лет!!! Опыт Аякса ничему не учит,да учиться никто не хочет.
    Печально(
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    31 марта в 22:52
    Непонятна причина этих стонов и плача Галактионова. Это суть нашего футбола, его реальное состояние. Даже неспециалисту понятно, что Европа и мы играем в разный футбол. Та ситуация, которая сложилась в нашем футболе вполне закономерно привела к краху клубов в ЕК, провалу молодежки и , хочу ошибиться, к провалу на Евро (соперники в группе Бельгия и Дания - ловить нечего) и невыходу на ЧМ-22. К сожалению все закономерно. Госфинансирование профессионального футбола иного результата дать не могло. И не надо отмазок, все понятно по игре.
    Ironigor
    Ironigor
    31 марта в 22:33
    Всегда найдётся тот ,кто виноват ,только не я !!!
    Сегодня это был оказывается нежданно, - быстрый футбол. Не ну действительно, Датчане оказывается дуранули нашего тренера и стали играть в запрещённый быстрый футбол. А мы то привыкли играть в пешеходно - деревянный. Пас отскок удар, - авось попал !!! Нет детского футбола в России, откуда взятся классным игрокам ??! Один два рождаются более или менее с даром близким к футболу, а остальных же надо воспитывать тренировать учить !!! А не кому . У нас и тренерский штаб не особо квалифицированный , так что ждать в ближайшее время от молодёжи и главной сборной каких то Побед не стоит . Вот как-то так. Это моё видение ситуации в футболе России.
    Всем Добра !!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    31 марта в 22:18
    Тренера нужно менять, но и наказать тех кто продвигал молодёжь в этот состав. Очень много баласта. Срочнотубирать лимит на легионеров т тренером молодежки ставить спартаковца
    волгодон 2
    волгодон 2
    31 марта в 22:10
    Готовились к медленному,а они ишь какие быстрые оказались.Ловкачи.
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