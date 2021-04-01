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Семак: «Одна осечка — и „Зенит“ уже в пределах досягаемости»

01 апреля 2021, 09:50

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

Я всегда стараюсь избегать прогнозов. Есть математика — нужно набрать определенное число очков, чтобы стать чемпионами. И мы должны ориентироваться на себя, потому что главный плюс данной ситуации — все в наших руках.

Но плюс может стать минусом, если мы дадим слабину и оступимся, позволив «Спартаку» приблизиться. Четыре очка — это очень маленький отрыв. Одна осечка — и мы уже в пределах досягаемости.

Недавно «Зенит» был включен в топ-50 лучших клубов десятилетия по версии IFFHS.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
01 апреля в 14:00
Хотелось бы это наблюдать, может интрига появится
oFANATo
oFANATo
01 апреля в 10:58
Первая осечка будет с Химками....
Mekail
Mekail
01 апреля в 10:56
Осечек быть не должно
Бубнин
Бубнин
01 апреля в 10:51
Здесь Сергей Богданович на многое открыл глаза и проявил недюжинные математические способности.
112910415
112910415
01 апреля в 10:48
в целом, можно спать спокойно
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 10:34
Зенит может проиграть только сам себе. нет особых предпосылок к тому, что Зенит упустит чемпионство. И состав у них самый солидный, и скамейка позволяет без ущерба проводить ротацию состава. Так что Зенит - явный фаворит, да и график у них самый благоприятный. Борьба в основном будет лишь за места в ЛЧ и ЛЕ.
Всем здоровья.
Zimmer
Zimmer
01 апреля в 10:17
Всё правильно, рано ещё говорить о чемпионстве.
Аксинья
Аксинья
01 апреля в 10:15
Отмазка на случай если поступит указание сверху слить игру "Сочи"
LOpp
LOpp
01 апреля в 10:04
впереди у Зенита самый сложный соперник - Химки.
Подмосковный клуб не проигрывает на протяжение 10 матчей в РПЛ.
МапС
МапС
01 апреля в 09:59, ред.
У Спартака шансы оступиться выше. Один выезд в Ростов чего стоит. Мозес, Крал, Зобнин под вопросом, Маслов расстроенный... Да и Максименко не в своей тарелке ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 09:55
Тут должны совпасть 2 пункта: Зенит должен оступиться и Спартак (пока он основной) свои очки взять. И не факт, что это произойдёт. Но чем меньше туров до конца остаётся, тем выше шансы у Зенита. Тем более, перед народными у наших преимущество по личкам, так что отрыв фактически 5 очков.
Но расслабляться никак нельзя, только победа...
beefs
beefs
01 апреля в 09:53
Не мохай, Лапочкины выручает...
ДАША Д
ДАША Д
01 апреля в 09:50
Всё в ногах Зенита.
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