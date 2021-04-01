Семак: «Одна осечка — и „Зенит“ уже в пределах досягаемости»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.
Я всегда стараюсь избегать прогнозов. Есть математика — нужно набрать определенное число очков, чтобы стать чемпионами. И мы должны ориентироваться на себя, потому что главный плюс данной ситуации — все в наших руках.
Но плюс может стать минусом, если мы дадим слабину и оступимся, позволив «Спартаку» приблизиться. Четыре очка — это очень маленький отрыв. Одна осечка — и мы уже в пределах досягаемости.
Недавно «Зенит» был включен в топ-50 лучших клубов десятилетия по версии IFFHS.
Всем здоровья.
Всем здоровья.