ЦСКА заявил Ивицу Олича главным тренером

ЦСКА включил Ивицу Олича в заявку на РПЛ в качестве главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что Игор Юкич, который будет исполнять обязанности тренера по физподготовке, находится в Москве уже несколько дней. Накануне в столицу прибыл и ассистент нового главного тренера Илия Арачич.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
А в апреле ЦСКА вступил с Оличем на путь к новым Победам и новым Успехам !!! Каждый болельщик ЦСКА ждёт от тандема Олича и ЦСКА,только радости Побед.
Будем надеяться только на лучшее !!! И чтобы Армия болельщиков ЦСКА только увеличивалась .
УДАЧИ УСПЕХОВ И НОВЫХ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ!!! ВСЕМ ДОБРА !!!!!
А в апреле ЦСКА вступил с Оличем на путь к новым Победам и новым Успехам !!! Каждый болельщик ЦСКА ждёт от тандема Олича и ЦСКА,только радости Побед.
Будем надеяться только на лучшее !!! И чтобы Армия болельщиков ЦСКА только увеличивалась .
УДАЧИ УСПЕХОВ И НОВЫХ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ!!! ВСЕМ ДОБРА !!!!!