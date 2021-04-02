ЦСКА заявил Ивицу Олича главным тренером

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вчера, 18:54

ЦСКА включил в заявку на РПЛ в качестве главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что Игор Юкич, который будет исполнять обязанности тренера по физподготовке, находится в Москве уже несколько дней. Накануне в столицу прибыл и ассистент нового главного тренера Илия Арачич.