ГлавнаяНовости

ЦСКА заявил Ивицу Олича главным тренером

вчера, 18:54

ЦСКА включил Ивицу Олича в заявку на РПЛ в качестве главного тренера команды.

ЦСКА заявил Ивицу Олича главным тренером

Ранее сообщалось, что Игор Юкич, который будет исполнять обязанности тренера по физподготовке, находится в Москве уже несколько дней. Накануне в столицу прибыл и ассистент нового главного тренера Илия Арачич.

Все новости
ОфициальноДибала, МакКенни и Артур пропустят дерби с «Торино» из-за вечеринки
Вчера, 19:59 Комментарии19
В расположение «Зенита» вернулись игроки национальных сборных
Вчера, 13:56 Комментарии3
Саутгейт выбирает между Кейном, Рэшфордом и Абрахамом. Отбор состава сборной Англии на Евро-2020 из 40 кандидатов
Вчера, 11:40Сергей Иванов в блоге Магический шарКомментарии7
ОфициальноЦСКА исключил Ганчаренко из заявки команды. Контракт с Оличем не подписан
31 марта Комментарии9
Модрич пропустит матч Хорватии против Мальты. Игроку предоставили отдых
30 марта Комментарии6
Маслов покинул расположение молодёжной сборной России
29 марта Комментарии62
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:59
Удачи Ивица !!!
протон1
протон1
вчера в 22:18
ну какой он тренер. там вратарь акинфеев с ним еще на пару играл. у акинфеева больше наверно опыта чем у того. ну что он чему научит вратаря например.?
протон1
протон1
вчера в 22:16
олич недавно сам играл. он ниче не сделает с цска. это не гвардиолла
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:28
Удачи Ивице на тренерском поприще!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:26
посмотрим,что получится
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:07
Россию знает , цска знает ....все карты в руки... ну а теперь разделяй и властвуй.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:20
Ну всё! Теперь точно всех порвут! Удачи Оличу и ЦСКА!
idres
idres
вчера в 20:13
С назначением! ....удачи!
Белолазурный Чебурек
Белолазурный Чебурек ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 20:13
Не знаю не знаю, У Беневенто денег нет таких,это как наша Уфа или Тамбов,хотя все может быть.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Белолазурный Чебурек (раскрыть)
вчера в 20:01, ред.
Была инфа, что летом клуб где сейчас Гайч в аренде хочет выкупить у ЦСКА за 11 млн. евро.
boniel3
boniel3
вчера в 20:01
Команда требует радикальных изменений с составом.Нужно без сожаления избавляться от Облякова,Ахметова,Марадишвили,Текнизяна,Сигурссуна ,Кучаева,Дзагоева.Эти люди уже показали ,на что они способны и можно смело сказать что они не уровень ТОП команды.Конечно найти хороших игроков проблема,но нужно работать в этом направлении.Удачи Ивица!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:00
Конкретно на какую позицую Олич тогда не озвучил. Потом узнаем.
Белолазурный Чебурек
Белолазурный Чебурек ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 19:58
А за что покупать,денег то нет?
Или снова новые Гаичи с Траорэ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 19:57
Защитника и полузащитника?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:43
Да, да именно так, Олич уже озвучивал, что летом будет просить несколько новых качественных игроков.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:41, ред.
Ивица Олич наконец-то официально внесен в заявку ПФК ЦСКА в качестве главного тренера. Одновременно вместе с ним в заявку внесены и новые хорватские специалисты штаба армейцев, Игор Юкич и Илия Арачич. Кроме того когда Олич пришел в ЦСКА, клуб обьявил, что в штабе останутся все те, кто работал при Ганчаренко: братья Березуцкие, Александр Ермакович, Райланд Морганс, Дмитрий Крамаренко, Руслан Зубик.

Илия Арачич будет работать в качестве ассистента тренера. Ранее хорват работал в качестве ассистента тренера молодежных команд "Аугсбурга" и "Штутгарта", а так же ассистировал главному тренеру в основной команде того же "Штутгарта". Под его руководством , к примеру выросли такие игроки, как Вернер и Киммих.
Что касается Юкича, то Игор приезжает в ЦСКА в качестве еще одного специалиста по физподготовке.
Mi6
Mi6
вчера в 19:32
Четыре года ждал отставки картофельного тренеришки, дождался!!! О, Боги!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:22
Скорее всего этот парень подписал контракт с условием покупки парочки, другой..., породистых...
В ином случае не факт, что ЦСКА прибавит.
Проблемы команды видел и Гончаренко...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:15
Как в октябре мечта сбылась, рабочих и крестьян !!!
А в апреле ЦСКА вступил с Оличем на путь к новым Победам и новым Успехам !!! Каждый болельщик ЦСКА ждёт от тандема Олича и ЦСКА,только радости Побед.
Будем надеяться только на лучшее !!! И чтобы Армия болельщиков ЦСКА только увеличивалась .
УДАЧИ УСПЕХОВ И НОВЫХ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ!!! ВСЕМ ДОБРА !!!!!
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 19:06
Аж завидую) Давно пора было менять Ганчеренко. Удачи Ивица!)
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:01
Ну посмотрим что покажет практикант
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:00
Вот и началась новая страничка в истории ЦСКА. Какая она будет - это пока одному богу известно. нравится кому то выбор руководства или нет, это уже неважно . Дело сделано и ничего уже не изменить. Хочется надеяться , что у Олича получится вывести команду из кризиса. Ждем его дебюта.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:55
Ну вот,наконецто сраслось!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100