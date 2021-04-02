Саутгейт выбирает между Кейном, Рэшфордом и Абрахамом. Отбор состава сборной Англии на Евро-2020 из 40 кандидатов

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сегодня, 11:40

В Англии уже задумываются о том, как будет выглядеть состав сборной на чемпионате Европы ближайшим летом. «Соккер.ру» оценивает шансы тех или иных футболистов в него попасть.

Сборная Англии стала одной из немногих, прошедших мартовский цикл из трех матчей отбора ЧМ -2022 со стопроцентным результатом. Англичане обыграли Сан-Марино, Албанию и Польшу. И если первые две победы вряд ли чему-то новому научили Гарета Саутгейта, то игра с поляками могла дать ценную информацию. А она очень нужна, потому что это была последняя встреча сборной перед тем, как предстоит определиться с выбором 23 футболистов, которые поедут на Евро-2020 предстоящим летом.

Кто составит костяк?

К сборной Англии будет приковано особое внимание, потому что заведена старая шарманка: команда опять кажется одним из фаворитов. Да, такое происходит регулярно. Но вдруг однажды этот статус оправдается. К этому нужно быть готовым. А потому английская пресса расставляет шансы того или иного игрока попасть в эту сборную. Иногда распределение мест кажется занятным. Давайте посмотрим на него.

Место гарантированно: Харри Кейн, Рахим Стерлинг, Харри Магуайр, Джордан Пикфорд, Мэйсон Маунт, Маркус Рэшфорд, Деклан Райс, Кайл Уокер, Бен Чилуэлл, Люк Шоу.

Этих десятерых футболистов ждут в сборной Англии на чемпионате Европы со стопроцентной гарантией. Ну, по Кейну вопросов нет. Англичанам остается молиться, чтобы капитан и главный бомбардир не получил никакой травмы. Стерлинг и Рэшфорд при всех вопросах к игре за клубы в сборной пользуются большим доверием со стороны Саутгейта.

Это же касается и Пикфорда, который в роли основного голкипера. Он не играет без ошибок, однако тренер ему доверяет, а для вратаря это очень важно. Что касается Маунта, то Саутгейт о нем говорил отдельно, подчеркивая, что ему очень нравится класс и универсальность Мэйсона. Такого футболиста он точно не оставит за бортом. К тому же Маунт проводит хороший сезон, поэтому будет опорой Англии на долгие годы. Фигура Райса может вызывать вопросы у тех, кто не знает пристрастий Саутгейта, у которого Деклан стал уже основным опорником.

Тренер делает на него очевидную ставку. Зато не вызывает вопросов позиция Уокера в качестве основного правого защитника в формации из четырех или правого центрального в формации с пятью игроками обороны. Универсальность Саутгейт ценит. Этот гарантированный выбор еще указывает и на то, что фактически закрыт левый фланг защиты. Либо Чилуэлл, либо Шоу будут его закрывать первым и вторым номером.

Качественное дополнение

Почти наверняка поедут: Джейдон Санчо, Ник Поуп, Кельвин Филлипс, Фил Фоден, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Джордан Хендерсон, Дин Хендерсон, Доминик Калверт-Льюин, Эрик Дайер.

Санчо пропустил последние матчи сборных из-за проблем со здоровьем, но его очередной хороший сезон в дортмундской «Боруссии» должен убедить, что Англии он нужен и будет полезен. Поуп сделал недостаточно, чтобы выбить Пикфорда из статуса первого номера в воротах, но как главный запасной голкипер он оптимален. Третьим наверняка станет Дин Хендерсон.

Филлипс после трех матчей подряд за сборную выглядит надежной фигурой, которую тренер проверял как раз в этих встречах. Будет полезен, но тут возможен конфликт позиций с Джорданом Хендерсоном, но форма последнего вызывает вопросы. Фоден наверняка будет нужен сборной Англии, пусть даже не в качестве игрока основного состава. Фил умеет ярко выходить на замену и взрывать ситуацию на поле. Когда у англичан случится очередной «затык», выход такого футболиста может перевернуть ситуацию.

С той же целью ожидается вызов Калверта-Льюина, который проводит шикарный сезон за «Эвертон», он станет главной подменой Кейна. Стоунз допустил ошибку в матче с Польшей, но в «Манчестер Сити» он проводит выдающийся сезон, так что наверняка составит пару Магуайру в центре обороны. А вот Дайер в «Тоттенхэме» в нынешнем сезоне не блещет. Но Саутгейт хорошо знает его возможности, поэтому ценит тот самый универсализм, который позволяет Эрику и в полузащите, и в обороне играть достаточно хорошо. Спорной кажется фигура Триппьера, особенно с учетом избытка хороших крайних защитников, но если Уокер станет основным правым, то запросы к запасному будут пониже, и Киран вполне может им стать, учитывая личные предпочтения Саутгейта. Так считают английские СМИ .

Для конкуренции

В системе ротации: Джесси Лингард, Джек Грилиш, Конор Коди, Харри Уинкс, Рис Джеймс, Тайрон Мингс, Джеймс Уорд-Праус, Трент Александер-Арнольд, Олли Уоткинс, Джуд Беллингхэм.

Лингард снова раскрывается, играя в аренде за «Вест Хэм», поэтому хотя бы в роли запасного «живчика» должен поехать, а хорошая игра Коди дает ему надежду поехать в роли резервного центрального защитника. Хотя тут возможна конкуренция с Дайером, который котируется чуть выше. То же самое касается Мингса, а тот факт, что он остался в матчах с Албанией и Польшей в запасе, ничего хорошего не сулит.

Уинксу, чтобы поехать, потребуется выдать что-то феноменальное в оставшейся части сезона за «Тоттенхэм». А это маловероятно. Джеймс и Александер-Арнольд падут жертвами того, что у сборной Англии слишком много игроков их позиции. Но если Рис отыграет остаток сезона стабильно, то как резервист поехать может. А вот шансы Трента невысоки, учитывая спад в игре всего «Ливерпуля», который выглядит измотанным.

Уоткинс и Уорд-Праус отличились голами в ворота Сан-Марино, но в иерархии нападающих и полузащитников они далеко не первый выбор, так что могут рассчитывать на свой шанс разве что в случае травмы кого-то из более высоко котирующихся игроков. И обязательно в сборной должен быть какой-то невероятный талант-джокер. Таким может стать 17-летний полузащитник Беллингхэм.

А вдруг кто-то новый?

Маловероятные новички: Букайо Сака, Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Патрик Бэмфорд, Сэм Джонстон, Майкл Кин, Дэнни Ингс, Джеймс Мэддисон, Мейсон Гринвуд, Харви Барнс, Тэмми Абрахам, Джо Гомес.

А это заключительная десятка, у членов которой очень мало шансов поехать на чемпионат Европы, причем по разным причинам. Например, Гомесу все испортила травма, как и Мэддисону с Сакой и Барнсом. А вот Бэмфорд и Абрахам могут пострадать от высокой конкуренции, хотя мы бы не были столь пессимистичны относительно возможного приглашения Тэмми. А вот Кину, Гринвуду и Джонстону можно на что-то надеяться только в случае вала травм.