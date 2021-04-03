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Нагельсманн: «Если не обыграем „Баварию“, о борьбе за титул можно забыть»

сегодня, 07:52
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария19:30 Не начался

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн дал комментарий накануне матча с «Баварией» в 27-м туре Бундеслиги.

Если мы не победим, то сезон для нас, конечно, не завершён, но о борьбе за чемпионство можно забыть.

Многие мои игроки вернулись к тренировкам лишь в пятницу. Поэтому подготовка по ходу недели была не очень интенсивной. Но мы не нервничаем. «Бавария» в такой же ситуации.

В целом «Бавария» невероятно хорошо справляется в таких матчах, они знают как показать сопернику его границы. Мы должны сыграть смело и уделить особое внимание реализации моментов. И без Левандовски «Бавария» приедет в Лейпциг с командой мирового уровня. Против них невероятно сложно обороняться и пробиваться сквозь их ряды — даже несмотря на то, что в лице Джерома Боатенга и Альфонсо Дэвиса будут отсутствовать два важных игрока обороны.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 10:03
Сильно сказано.... но выполнить будет не просто
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
сегодня в 09:47
Можете уже забывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:16
Баварию не обыграть,если только ничья и то врятли!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:37
Спасибо за разъяснение.
jobss
jobss ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 08:29, ред.
По Сону:
Сыграно менее 60 минут - это 1 балл;
Желтая карточка - минус 1 балл.
В итоге: ноль
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:27
Даже если удастся обыграть Баварию, нет никаких гарантий, что Лейпциг не оступится в следующих матчах. Команда менее опытная в этом плане, в отличии от Баварии. Бавария может и оступается, но это случается довольно таки редко, а в итоге все равно быстро наверстывает упущенное. Так что при любом результате очного матча, шансы Лейпцига на чемпионство минимальны.
Ждем поединка лидеров.
Всем здоровья.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:02
А Сону из Леванте вообще не начислили очков, за вчерашнюю игру?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:01
Да и так можно забыть...
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