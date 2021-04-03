Нагельсманн: «Если не обыграем „Баварию“, о борьбе за титул можно забыть»

Главный тренер «РБ Лейпциг» дал комментарий накануне матча с «Баварией» в 27-м туре Бундеслиги.

Если мы не победим, то сезон для нас, конечно, не завершён, но о борьбе за чемпионство можно забыть.

Многие мои игроки вернулись к тренировкам лишь в пятницу. Поэтому подготовка по ходу недели была не очень интенсивной. Но мы не нервничаем. «Бавария» в такой же ситуации.

В целом «Бавария» невероятно хорошо справляется в таких матчах, они знают как показать сопернику его границы. Мы должны сыграть смело и уделить особое внимание реализации моментов. И без Левандовски «Бавария» приедет в Лейпциг с командой мирового уровня. Против них невероятно сложно обороняться и пробиваться сквозь их ряды — даже несмотря на то, что в лице Джерома Боатенга и Альфонсо Дэвиса будут отсутствовать два важных игрока обороны.