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Черданцев: «Может, игроки „Краснодара“ сплавляют Мусаева»

сегодня, 21:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 5Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о результате матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (0:5).

Может, игроки «Краснодара» сплавляют тренера, такие случаи в футболе бывают. Опять же, это только домыслы, об этом мы знать не можем. Но то, что команда не готова физически — это очевидно. Если бы всё было в порядке, они Загребу бы не проиграли — было видно, что команда просто не в форме, не бежит. Хотя по матчу с «Динамо» «Краснодар» реально играл хорошо. Глядя на ту команду, вряд ли мог подумать, что у «быков» есть какие-то проблемы в раздевалке. А сегодня вышли мертвые — и это непонятно.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:43
По окончании сезона пятеро основных футболистов "намыливаются" уйти из команды. "Краснодар" для них - пройденный этап, в душЕ эти игроки уже далеко от России, поэтому играют как бы по инерции, не вкладывая душу. Движения их автоматические, не более того, а глаза уже потухшие, поэтому такой результат. Главный тренер здесь не при чём.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:38
А как иначе? Если провести анализ игр Краснодара в РПЛ после возобновления чемпионата и при этом вынести за скобки игру с мёртвым Тамбовом, то в четырёх матчах всего одно очко, добытое в домашнем матче с командой из нижней части ТТ. Забито пять мячей в ворота соперников и пропущено при этом шестнадцать! А ведь до перерыва и атака и оборона "быков" была третьей в РПЛ. Сегодня стало окончательно ясно, что с мечтой о ЕвроКубках на эту осень Краснодар может распрощаться, а значит пришла пора прощаться с Мусаевым.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:26
Это не быки, это телки.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 22:15
долго же им бы его пришлось справлять
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 22:12
Я наверно чего-то не понимаю. Я был уверен, что Мусаев не по своей воле не пишет заявление.
makkie
makkie
сегодня в 22:04
Вот и до Черданцева дошло)
А то раньше не было понятно, что игроки не хотят играть за Мусаева.

Кстати, Мусаев таки покидает Краснодар. Не прошло и года, Галицкий с Хашигом созрели 🤦‍♂️
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:01
Черданцев , а тебя как слить с Матч ТВ ???
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:00
Я не думаю так.Просто произошел подбор игроков без душка и самое печальное то,что самые толковые могут разбежаться.Мягкотелая команда,слабая психология и все с этим связанное.Такие спады есть в любой команде,главное хозяин есть,разберутся.Удачи Краснодару!!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 21:56
Что он городит? Загребу даже Тоттенхэм проиграл. Против хорватов не было никаких шансов.
izrafel
izrafel
сегодня в 21:53
Ну чья бы корова мычала, а Чердака бы помолчала.... без "сопелек" разберутся...
Tostao
Tostao
сегодня в 21:47
У Мусаева гордость есть? Или там на первом месте бабло?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:41
Ещё один знатоГ)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:39
Я тоже думаю что сливают Мусаева
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