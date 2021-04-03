Черданцев: «Может, игроки „Краснодара“ сплавляют Мусаева»

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о результате матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (0:5).

Может, игроки «Краснодара» сплавляют тренера, такие случаи в футболе бывают. Опять же, это только домыслы, об этом мы знать не можем. Но то, что команда не готова физически — это очевидно. Если бы всё было в порядке, они Загребу бы не проиграли — было видно, что команда просто не в форме, не бежит. Хотя по матчу с «Динамо» «Краснодар» реально играл хорошо. Глядя на ту команду, вряд ли мог подумать, что у «быков» есть какие-то проблемы в раздевалке. А сегодня вышли мертвые — и это непонятно.