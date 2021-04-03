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Старфельт: «„Сочи“ — хорошая команда с мощными игроками»

сегодня, 21:14
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Рубина» Карл Старфельт подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Очень непростая игра. «Сочи» — хорошая команда с мощными игроками, соперник, против которого сложно играть. Но мы действовали очень организованно, это действительно командная победа. Всегда хорошо побеждать, оставив свои ворота на замке, не позволив сопернику поразить наши ворота. Эмоции после игры самые замечательные. Это был очень важный матч. Мы знали, что каждый матч сейчас чрезвычайно значим для того, чтобы оставаться высоко в турнирной таблице, но мы не должны сбавлять оборотов. Следующая игра будет не менее важной.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:22
Рубин был лучше
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:22
Сочи хорошо обученная команда с грамотным тренером. Но сегодня им достался соперник под стать. Думаю Слуцкий сегодня более грамотно построил игру, отдав инициативу гостям. А ведь Сочи не любят играть первым номером, а Рубин отдав инициативу чувствовал себя более комфортно. Конечно Дюпин выручил в нескольких эпизодах и итог мог быть другим. Но результат на табло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:19
Сочи хорош,но Рубин лучше
beefs
beefs
сегодня в 21:18
в первенстве все игра значимые...
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