Старфельт: «„Сочи“ — хорошая команда с мощными игроками»

Защитник «Рубина» подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Очень непростая игра. «Сочи» — хорошая команда с мощными игроками, соперник, против которого сложно играть. Но мы действовали очень организованно, это действительно командная победа. Всегда хорошо побеждать, оставив свои ворота на замке, не позволив сопернику поразить наши ворота. Эмоции после игры самые замечательные. Это был очень важный матч. Мы знали, что каждый матч сейчас чрезвычайно значим для того, чтобы оставаться высоко в турнирной таблице, но мы не должны сбавлять оборотов. Следующая игра будет не менее важной.