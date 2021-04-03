Рахимов заявил, что готов подать в отставку после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Уфы» заявил, что готов покинуть свою должность после разгромного поражения от «Динамо» (4:0) в матче 24-го тура РПЛ .

Во всех фазах игры «Динамо» выглядело лучше. Стоит признать, сегодня мы были слабее. Мы знали о том, что у них очень хорошие контратаки. Скажу еще раз, они во всем нас переиграли.

Надо что-то делать с этой ситуацией, встряхивать команду. Я принял для себя решение, что сейчас поговорю с руководством. Надо что-то менять. Если не получается с игроками, то надо менять тренера.