Рахимов заявил, что готов подать в отставку после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов заявил, что готов покинуть свою должность после разгромного поражения от «Динамо» (4:0) в матче 24-го тура РПЛ.
Во всех фазах игры «Динамо» выглядело лучше. Стоит признать, сегодня мы были слабее. Мы знали о том, что у них очень хорошие контратаки. Скажу еще раз, они во всем нас переиграли.
Надо что-то делать с этой ситуацией, встряхивать команду. Я принял для себя решение, что сейчас поговорю с руководством. Надо что-то менять. Если не получается с игроками, то надо менять тренера.
Без вложений не может быть качества,и это во всём !
Так что правильно всё делает Рашид , или руководство вкладывает в клуб бабосики , или просто этот клуб рассчитывает только на игру в ФНЛ, что естественно не может устраивать Рахимова . Всё правильно.
Всем Добра !!!
Без вложений не может быть качества,и это во всём !
Так что правильно всё делает Рашид , или руководство вкладывает в клуб бабосики , или просто этот клуб рассчитывает только на игру в ФНЛ, что естественно не может устраивать Рахимова . Всё правильно.
Всем Добра !!!