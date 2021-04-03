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Рахимов заявил, что готов подать в отставку после поражения от «Динамо»

сегодня, 21:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов заявил, что готов покинуть свою должность после разгромного поражения от «Динамо» (4:0) в матче 24-го тура РПЛ.

Во всех фазах игры «Динамо» выглядело лучше. Стоит признать, сегодня мы были слабее. Мы знали о том, что у них очень хорошие контратаки. Скажу еще раз, они во всем нас переиграли.

Надо что-то делать с этой ситуацией, встряхивать команду. Я принял для себя решение, что сейчас поговорю с руководством. Надо что-то менять. Если не получается с игроками, то надо менять тренера.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:30
Ни в коем случае! Иначе вы подведёте под монастырь г-на Черданцева, который год назад на "Матч-ТВ" сватал вас тренировать один из клубов РПЛ, клятвенно заверяя нас, что у вас всё получится.
berda2003
berda2003
сегодня в 22:20
надо просто не назначать этого бездельника - где он только не рубил бабки, и везде "красиво" уходил, а если точно - обси...ался.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:20
Рахимов мужчина, и говорит то как есть. В чистую проиграли Динамо. И претензии к руководству клуба у него обоснованные . С тем составом что сейчас в Уфе, ну никак нельзя сравнивать с Динамо. Исход очевиден.
Без вложений не может быть качества,и это во всём !
Так что правильно всё делает Рашид , или руководство вкладывает в клуб бабосики , или просто этот клуб рассчитывает только на игру в ФНЛ, что естественно не может устраивать Рахимова . Всё правильно.
Всем Добра !!!
Брулин
Брулин
сегодня в 22:18
Рахимов возможно тренер и не очень, но как человек, приятное впечатление оставляет. Надеюсь долго без работы не останется.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:17
Просто Рахимов понял, что не вытянет Уфу от вылета напрямую и заранее захотел слиться.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:04
Ты куда Одиссей,от семьи,от детей.Куда бы Рахимов не попал,ему обещают усиление,подписывают и кидают.Поздно уходить,доигрывай,малюсенький ,но шанс есть в стыки.
Zak11
Zak11
сегодня в 22:04
Уфа сейчас там где и должна быть. К сожалению для болельщиков. Пора В ФНЛ
makkie
makkie
сегодня в 22:03
Спрашивалось, зачем Рахимов вообще сунулся в Уфу.
У клуба откровенно неважные дела, денег нет, амбиций тоже... один Газизов оптимист. Ну еще бы, наломал дров в Спартаке и срубил неустойку.
particular
particular
сегодня в 22:02
Уфу уже похоже ничего не спасёт, а жертвенное заявление Рахимова, вряд ли добавит огонька и очков команде...
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 21:59
Те, кто мечется между экспертами на Матч-ТВ и работой тренера, заканчивают в итоге не очень хорошо. То Григорян народ веселил, то Рахимов. Исключение, пожалуй, Талалаев, он игру симпатичную ставил и в Крыльях и теперь в Ахмате.
marut
marut
сегодня в 21:56
Еще не вечер.... нужно доиграть чемп, а там видно будет...
Сп62
Сп62
сегодня в 21:54
Если не было возможности усилить команду, на что можно было Рашиду рассчитывать, когда соглашался стать тренером.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 21:51
Не ну Динамо сейчас на ходу, да и подбор игроков не ровень Уфе....так что, не нужно пороть горячку...
Dinamo
Dinamo
сегодня в 21:48
Рахимов после поражения от откровенно превосходящего на данный момент по всем показателям клуба готов подать в отставку.

Мусаев после разгромов 1:6 и 0:5 от соперников слабее быков готов выпустить в следующем матче Кайо.
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