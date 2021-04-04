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Гамула: «Карпин очень хорошо настраивает команду против „Спартака“»

вчера, 14:07
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ между ростовчанами и «Спартаком».

Возможное отсутствие Мозеса, Крала и Зобнина не имеет значения, потому что у «Спартака» большая скамейка запасных. У них достаточное количество квалифицированных футболистов, поэтому не имеет значения, если выпадет, один, два или три игрока. Хуже «Ростову», когда у них выпадают игроки, потому что у них молодая команда. Вот тогда у Валерия Георгиевича появляются проблемы. Сегодня будет очень много зрителей, будут гнать вперед «Ростов», который 100% не будет отсиживаться сзади.

Как матч закончится — мы не можем предугадать. Почему последние пять лет «Спартак» не выигрывает у «Ростова»? Бывают такие ситуации. Валерий Георгиевич очень хорошо настраивает команду против «Спартака», как и против любой другой команды. Но это футбол, сегодня так, завтра по-другому.

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Все комментарии
vlasovca
vlasovca
вчера в 15:15
Надеюсь что Карпин настроить своих игроков на хороший результат.
ОПС
ОПС
вчера в 14:34
Настрой, конечно хорошо.
К нему бы мастерства ишшо.
А если мастерство в порядке будет,
То и победа к вам прибудет.
Zak11
Zak11
вчера в 14:15
Спартаку вообще не вариант сейчас очки терять. Очень дорого может это обойтись
drug01
drug01
вчера в 14:08
Будем ждать результат
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