Гамула: «Карпин очень хорошо настраивает команду против „Спартака“»

Бывший тренер «Ростова» прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ между ростовчанами и «Спартаком».

Возможное отсутствие Мозеса, Крала и Зобнина не имеет значения, потому что у «Спартака» большая скамейка запасных. У них достаточное количество квалифицированных футболистов, поэтому не имеет значения, если выпадет, один, два или три игрока. Хуже «Ростову», когда у них выпадают игроки, потому что у них молодая команда. Вот тогда у Валерия Георгиевича появляются проблемы. Сегодня будет очень много зрителей, будут гнать вперед «Ростов», который 100% не будет отсиживаться сзади.

Как матч закончится — мы не можем предугадать. Почему последние пять лет «Спартак» не выигрывает у «Ростова»? Бывают такие ситуации. Валерий Георгиевич очень хорошо настраивает команду против «Спартака», как и против любой другой команды. Но это футбол, сегодня так, завтра по-другому.