Комбаров: «Промес пришел, „Спартак“ начал показывать другую игру»

Бывший игрок «Спартака» считает, что московский клуб лучше заиграл после возвращения нападающего .

Перед трансфером было очень много разговоров: нужен или нет, будет ли у него мотивация. Я знаю Квинси, знаю его характер и качества. Я говорил, что это в любом случае усиление. Ему нужно было время на адаптацию, а тут он вернулся, можно сказать, домой. И время на вхождение в игру — минимальное. Помимо футбольных качеств, Промес очень важен в раздевалке. Он лидер, может повести команду за собой. Посмотрите сами — Квинси пришел, «Спартак» начал показывать другую игру. А самое главное, есть результат.