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Комбаров: «Промес пришел, „Спартак“ начал показывать другую игру»

вчера, 13:06

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что московский клуб лучше заиграл после возвращения нападающего Квинси Промеса.

Перед трансфером было очень много разговоров: нужен или нет, будет ли у него мотивация. Я знаю Квинси, знаю его характер и качества. Я говорил, что это в любом случае усиление. Ему нужно было время на адаптацию, а тут он вернулся, можно сказать, домой. И время на вхождение в игру — минимальное. Помимо футбольных качеств, Промес очень важен в раздевалке. Он лидер, может повести команду за собой. Посмотрите сами — Квинси пришел, «Спартак» начал показывать другую игру. А самое главное, есть результат.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:20
Можно не согласиться с Камбаровым, Спартак всегда показывал и показывает атакующую, динамичную игру, а вот продуктивность этой игры, однозначно, с появлением в команде Промеса увеличилась в разы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:45
После "Ростова" и ЦСКА будем посмотреть...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:44
Промес это Топ игрок В НАШЕЙ захудалой РПЛ. И в Спартаке он Лидер . Посмотрим с Ростовом и далее.....
ДСА
ДСА
вчера в 13:18
Просто появился настоящий лидер.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 13:14
Вот оно что,оказывается румынской заслуги нет,вся соль в негре всемогущем.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:10
Главное, что ушёл Кокорин
drug01
drug01
вчера в 13:07
Теперь будет успех
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