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Нойштедтер: «Рад, что забил первый гол за „Динамо“»

вчера, 12:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о своем первом голе за московский клуб. «Динамо» разгромило «Уфу» (4:0) в матче 24-го тура РПЛ.

В карьере я много таких голов забивал, когда я шел на дальнюю штангу, а кто-то подправлял туда мяч. Эмоции отличные. Мы все 90 минут показывали хороший футбол, много владели мячом, создавали много моментов. Конечно, я очень рад забить первый гол за «Динамо».

Хотел ли забить второй гол? Когда Каборе вышел на поле, тренер сказал, что мы теперь играем с двумя опорниками. Когда ситуация позволяла, можно было вперёд подключаться, а Кабо сзади всё контролировал. Думаю, всё нормально получалось. Мы хорошо разыгрывали мяч, могли ещё больше забить. Все довольны, теперь нужно хорошо восстановиться, так как следующая игра уже в четверг.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:19
Долго он шел к этому.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:56
В карьере я много таких голов забивал)))
Улыбнуло конечно! За всю карьеру 27 голов вроде!
ТТ
ТТ
вчера в 12:52
Рома за полтора года свой первый гол забил ! Есть чему радоваться, если учесть,что он полузащитник. Да и не мудрено,что забил в таком матче!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:46
Посмотрел его статистику. За 2 года провёл во всех турнирах 32 матча, 1 гол + 1 пас.
Это точно игрок сборной, пусть и дальнего запаса? Даже опорнику можно иметь и получше показатели...
ОПС
ОПС
вчера в 12:34
Молодец! Продолжай в том же духе.
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