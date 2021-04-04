Нойштедтер: «Рад, что забил первый гол за „Динамо“»

Полузащитник «Динамо» рассказал о своем первом голе за московский клуб. «Динамо» разгромило «Уфу» (4:0) в матче 24-го тура РПЛ .

В карьере я много таких голов забивал, когда я шел на дальнюю штангу, а кто-то подправлял туда мяч. Эмоции отличные. Мы все 90 минут показывали хороший футбол, много владели мячом, создавали много моментов. Конечно, я очень рад забить первый гол за «Динамо».

Хотел ли забить второй гол? Когда Каборе вышел на поле, тренер сказал, что мы теперь играем с двумя опорниками. Когда ситуация позволяла, можно было вперёд подключаться, а Кабо сзади всё контролировал. Думаю, всё нормально получалось. Мы хорошо разыгрывали мяч, могли ещё больше забить. Все довольны, теперь нужно хорошо восстановиться, так как следующая игра уже в четверг.