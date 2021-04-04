Сенников: «Ганчаренко — это очень хороший вариант для „Краснодара“»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о возможном назначении на должность главного тренера «Краснодара».

В такой атмосфере «Краснодару» нужно искать тренера, который бы сразу и плодотворно приступил к работе. Ганчаренко стабильно работал на протяжении многих лет и в «Уфе», и в ЦСКА , поэтому я думаю, что это очень хороший вариант для «Краснодара». В целом это вообще сложный сезон для клуба.