Сенников: «Ганчаренко — это очень хороший вариант для „Краснодара“»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном назначении Виктора Ганчаренко на должность главного тренера «Краснодара».
В такой атмосфере «Краснодару» нужно искать тренера, который бы сразу и плодотворно приступил к работе. Ганчаренко стабильно работал на протяжении многих лет и в «Уфе», и в ЦСКА, поэтому я думаю, что это очень хороший вариант для «Краснодара». В целом это вообще сложный сезон для клуба.
Ждем решения Галицкого.
Всем здоровья.
Ждем решения Галицкого.
Всем здоровья.