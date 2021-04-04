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Сенников: «Ганчаренко — это очень хороший вариант для „Краснодара“»

вчера, 14:02

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном назначении Виктора Ганчаренко на должность главного тренера «Краснодара».

В такой атмосфере «Краснодару» нужно искать тренера, который бы сразу и плодотворно приступил к работе. Ганчаренко стабильно работал на протяжении многих лет и в «Уфе», и в ЦСКА, поэтому я думаю, что это очень хороший вариант для «Краснодара». В целом это вообще сложный сезон для клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:20
сомнительно ...
но сейчас всё сомнительно !
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:02
Логика понятна, но вряд ли Галицкий решится на приглашение иностранного спеца.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:59
ГанчАренкА надо отдохнуть)
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:56, ред.
ну очень хороший! тот тележки умел возить у торгового центра, этот клумбу с картошкой обсадит там же)))
beefs
beefs
вчера в 14:31
Ганчаренко как временно подойдёт, а нужно современного иностранного тренера приглашать...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:23
Спорное заявление. Никто не сможет дать гарантий, что у Ганчаренко получится. Состав у быков очень солидный, но результатов пока нет. Были и Кононов, и Шалимов, Мусаев, а трофеев как не было, так и нет. Может стоит обратить внимание на иностранного специалиста , если свои не справляются??? Иностранец быстрее общий язык найдет с легионерами. Локо, Динамо, Спартак не побоялись пригласить иностранцев, и как мы видим, они не прогадали.
Ждем решения Галицкого.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:06
Скоро всё узнаем...
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