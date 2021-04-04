ГлавнаяНовости

Соболев: «После сборной тяжеловато играть за клуб в плане эмоций»

вчера, 23:07
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями после победы красно-белых в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

Тихонов всегда смеялся надо мной, потому что никто не ожидает, а я раз, и забил. Не могу сказать, что сегодня были яркие голы, но важные. Тогда за «Крылья» забил победный, сегодня тоже – всё супер.

Если говорить по-честному, когда приезжаешь после сборной, тяжеловато в плане эмоций. Сборная всегда так влияет. Когда выходишь на игру – нужно вытаскивать их из себя. Первые 10-15 минут сегодня бегал на автомате, а потом уже завёлся и нашёл в себе эмоции и силы, играл.

Что касается двух пропущенных голов, я не могу сказать, что у нас были нервы и неготовность. Мы играли против «Ростова», хорошая команда, которая играла дома и забила нам два мяча. Хорошо, что смогли сравнять и уйти с равным счётом. Я знал, что сможем ещё забить и победить.

Леонид Фёдорович (прим. — Трахтенберг) мне многое сказал, переосмыслил свою игру маленько и немножко по-другому действую. Это приносит свои плоды.

Все новости
Гладилин: «Было видно, что у „Спартака“ хороший настрой, мотивация»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии7
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии8
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии4
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии5
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:32
Соболев в отличной форме, как можно не замечать этого в сборной?
Черчесов, ау!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:16
Молодец, что в каждом матче заряжен на борьбу ещё защите помогает. Голы результат большой работы и, что важно они чистые у Соболя. Пример всем, как парень из глубинки поднимается на вершину РПЛ. Такие не сдаются и не опустят руки. Без травм ему.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:00
Не Дзюбой единым жив наш чемпионат.
112910415
112910415
сегодня в 06:03
почти образцовую игру провёл
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:16
После сборных у всех разные эмоции. Кому то легче, кому то труднее.
beefs
beefs
сегодня в 02:02
Туман нагнал, а больше рисовался...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:59
Старательный парень...
Что нынче редкость...в рядах паспортистов...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:14
Сегодня до начала матча в Ростове все болельщики Спартака делали ставку на Промеса, а игру по сути сделал Саня Соболев, сначала сравнял счет, а потом забил и победный мяч. Тем самым доказав Главному Тренеру нашей сборной, что не только Дзюба может класть мячи головой в ворота соперников. А дуплет от Соболева показал, что первый гол не относится к категории случайных.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:33
Молодец Соболь!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:10
Соболев молодец. Половину сезона пропустил из-за травмы и является одним из лучших бомбардиров чемпионата
Если бы отыграл все матчи и ещё пенали бил, то уже давно опередил бы всех остальных
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100