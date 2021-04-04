Соболев: «После сборной тяжеловато играть за клуб в плане эмоций»

Нападающий «Спартака» поделился впечатлениями после победы красно-белых в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

Тихонов всегда смеялся надо мной, потому что никто не ожидает, а я раз, и забил. Не могу сказать, что сегодня были яркие голы, но важные. Тогда за «Крылья» забил победный, сегодня тоже – всё супер.

Если говорить по-честному, когда приезжаешь после сборной, тяжеловато в плане эмоций. Сборная всегда так влияет. Когда выходишь на игру – нужно вытаскивать их из себя. Первые 10-15 минут сегодня бегал на автомате, а потом уже завёлся и нашёл в себе эмоции и силы, играл.

Что касается двух пропущенных голов, я не могу сказать, что у нас были нервы и неготовность. Мы играли против «Ростова», хорошая команда, которая играла дома и забила нам два мяча. Хорошо, что смогли сравнять и уйти с равным счётом. Я знал, что сможем ещё забить и победить.

Леонид Фёдорович (прим. — Трахтенберг) мне многое сказал, переосмыслил свою игру маленько и немножко по-другому действую. Это приносит свои плоды.