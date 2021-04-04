Федун: «Рад, что „Спартак“ сделал мне подарок на день рождения»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после победы над «Ростовом» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ .

Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения.