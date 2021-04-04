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Федун: «Рад, что „Спартак“ сделал мне подарок на день рождения»

вчера, 21:28
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после победы над «Ростовом» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ.

Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения.

Завтра, 5 апреля, Федуну исполнится 65 лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:22
хороший подарок всем нужен - и большим, и маленьким
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:47
Какой скрытный человек....
О подарке сказал....а что именно подарили - ни слова....

С Юбилеем..Леонид Арнольдович !!!!
VIC2
VIC2
вчера в 23:21, ред.
Хорошо что "Спартак не знал о дне рождения Федуна,
а то точно проиграли бы...Уф!!!

И таблицу надо выбросить до конца сезона.
чтоб понимали. что надо выигрывать каждую игру,
а не гадать на ней (таблице)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:10
Федун простой как 5 копеек !
Это ему Карпин подарок сделал , чтоб он его к себе забрал !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:56
Федуна с юбилеем,Спартак с победой!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 22:16
Подарок будет если Зенит обойдете в гонке за чемпионство, а Ростов обыграть не велик подарок.
протон1
протон1
вчера в 22:15
федя не отдавай тедеско
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:07
Мы все рады, завтра отметим
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 22:03
В который раз ,,порадовало,,судейство...глобальных ошибок не было,но не однозначная трактовка разных эпизодов с той и другой стороны весь матч.Так защитник Ростова Козлов перетаскал весь Спартак за майки,мелкий фол,его надо было удалять ещё в первом тайме,а он даже жёлтую не получил.Кукуян всё прокукуянил...
drug01
drug01
вчера в 21:44
Галстуки все кончились
Блоссия
Блоссия
вчера в 21:43
С наступающим!
ABir
ABir
вчера в 21:43
Порадовало, что даже проигрывая по ходу игры Спартак продолжает гнуть свою линию и побеждать в итоге
Сп62
Сп62
вчера в 21:43, ред.
Прекрасный подарок спонсору на день рождения. Жаль, что только раз в году. Были бы чемпионами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:37
Заранее не поздравляют. Примета плохая.
А зафтра галстук задарят...
ТТ
ТТ
вчера в 21:36
Так совпало !)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:30, ред.
АГА , ВСЮ ИГРУ ТОЛЬКО О ТЕБЕ ЛЮБИМОМ И ДУМАЛИ !!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:29
Офигеть уже 65 лет....
Вот время летит.
beefs
beefs
вчера в 21:29
неожиданно, но справедливо...
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