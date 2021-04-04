Федун: «Рад, что „Спартак“ сделал мне подарок на день рождения»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после победы над «Ростовом» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ.
Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения.
Завтра, 5 апреля, Федуну исполнится 65 лет.
О подарке сказал....а что именно подарили - ни слова....
С Юбилеем..Леонид Арнольдович !!!!
О подарке сказал....а что именно подарили - ни слова....
С Юбилеем..Леонид Арнольдович !!!!
а то точно проиграли бы...Уф!!!
И таблицу надо выбросить до конца сезона.
чтоб понимали. что надо выигрывать каждую игру,
а не гадать на ней (таблице)
а то точно проиграли бы...Уф!!!
И таблицу надо выбросить до конца сезона.
чтоб понимали. что надо выигрывать каждую игру,
а не гадать на ней (таблице)
Это ему Карпин подарок сделал , чтоб он его к себе забрал !
Это ему Карпин подарок сделал , чтоб он его к себе забрал !
А зафтра галстук задарят...
А зафтра галстук задарят...
Вот время летит.
Вот время летит.