ГлавнаяНовости

Мостовой: «Я бы не сказал, что „Спартак“ Тедеско сильнее команды Карреры»

вчера, 21:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями после победы красно-белых в матче РПЛ с «Ростовом» (3:2).

В течение игры всегда было ощущение, что «Спартак» сильнее, не говоря уже о классе игроков. Все игроки москвичей выглядели мастеровитее игроков «Ростова». Понятное дело, что команда Карпина перестраивается, много молодых. Но даже при счёте 2:1 было видно, что «Спартак» не проиграет. «Ростову» стоит отдать должное: бились, потели и боролись, но класс берёт своё.

Завтра есть надежда на то, что «Химки» отберут очки у «Зенита». Если так случится – всё начнётся заново. Если бы «Спартак» проиграл, о чем бы говорили? А сейчас есть повод покричать, пошуметь и пообсуждать. Вся ситуация с чемпионской гонкой – на пользу.

Я бы не сказал, что этот «Спартак» Тедеско сильнее команды Карреры. В команде итальянца-то и не было особой чемпионской игры. Да и вообще, это понятие растяжимое, «Барселона», когда всех громила и всем закидывала – вот это чемпионская игра. Если мы вспомним тот чемпионат, очень много голов было на последних минутах. То удары сумасшедшие, то ещё что-нибудь. Сейчас есть какие-то показатели, но не более.

Все новости
Гладилин: «Было видно, что у „Спартака“ хороший настрой, мотивация»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии7
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии8
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии4
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии5
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:12
не надо увлекаться умствованиями ... всё пока неплохо
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:34
Хоть кто-то противостоит Зениту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:53, ред.
Сам себе противоречит...
"...класс берёт своё"...и тут же... "Завтра есть надежда на то, что «Химки» отберут очки у «Зенита».
....эксперт...однако...))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:21
Но все-таки новый "Спартак" гораздо симпатичнее осенне-зимнего собственного образца, безвольно проигравшему "Зениту". В сегодняшней форме точно бы дал бой петербуржцам и неизвестно еще бы чем закончилось. Да, дыры в обороне, да иногда не все получается, но в РПЛ нет идеальных команд. По крайней мере кураж и настрой у "Спартака" точно появились. Посмотрим на завтрашний матч с "Химками", может еще интрига в борьбе за чемпионство окажется еще вполне живой и шумно дышащей.
протон1
протон1
вчера в 22:15
мостовой занимается агностикой
Futurista
Futurista
вчера в 22:14
Спартак Карреры был более сбалансирован...ну и тот факт, что настоящий Спартак Тедеско появился только после зимнего перерыва...
beefs
beefs
вчера в 22:09
молодец, и нашел же с кем сравнить, юморист...
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:06
Тем не менее Спартак Карреры взял титул, а Спартаку Тедеско надо ещё постараться !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:54
Ну может немного сильнее!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100