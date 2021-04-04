Мостовой: «Я бы не сказал, что „Спартак“ Тедеско сильнее команды Карреры»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями после победы красно-белых в матче РПЛ с «Ростовом» (3:2).

В течение игры всегда было ощущение, что «Спартак» сильнее, не говоря уже о классе игроков. Все игроки москвичей выглядели мастеровитее игроков «Ростова». Понятное дело, что команда Карпина перестраивается, много молодых. Но даже при счёте 2:1 было видно, что «Спартак» не проиграет. «Ростову» стоит отдать должное: бились, потели и боролись, но класс берёт своё.

Завтра есть надежда на то, что «Химки» отберут очки у «Зенита». Если так случится – всё начнётся заново. Если бы «Спартак» проиграл, о чем бы говорили? А сейчас есть повод покричать, пошуметь и пообсуждать. Вся ситуация с чемпионской гонкой – на пользу.

Я бы не сказал, что этот «Спартак» Тедеско сильнее команды Карреры. В команде итальянца-то и не было особой чемпионской игры. Да и вообще, это понятие растяжимое, «Барселона», когда всех громила и всем закидывала – вот это чемпионская игра. Если мы вспомним тот чемпионат, очень много голов было на последних минутах. То удары сумасшедшие, то ещё что-нибудь. Сейчас есть какие-то показатели, но не более.