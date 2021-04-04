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Карпин: «„Спартак“ стал играть в более простой футбол»

вчера, 22:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после поражения в матче РПЛ со «Спартаком» (2:3).

На кону для команды — борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше. Главное, не терять очки. Когда готовились к «Спартаку», отметили, что они играют не вычурно. Что изменилось в игре «Спартака» после первого круга? Стали играть чуть по-другому, в более простой футбол. Почему не удержали преимущество в счёте хотя бы до перерыва? Потому что пропустили гол.

Сдержали Промеса, но не смогли сдержать Соболева, так как акцент делали на Квинси? Акцент делался на всём «Спартаке». «Ростов» получил несколько острых атак после своих угловых? Не помню, когда пропускали из-за этого. Сегодня был всему виной рикошет.

Понятно, что Хашимото не был готов на 100%. Те минуты, которые отыграл в первом тайме, – достойно. Во втором подустал, поле было мягкое. Вернулся – уже хорошо. Почему сегодня играл Алисами? Потому что он более свежий.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:13
Зачем он про "простоту" футбола сказал? Выглядит как послематчевая бравада. Можно подумать, его подопечные какой-то сложноподчинённый фут показывают. Просто или сложно — главное, зрители получили своё удовольствие, за которым пришли на стадион.
112910415
112910415
сегодня в 08:18
в более эффективный, если по результату смотреть !
Сп62
Сп62
сегодня в 07:41
У Ростова рикошеты. А у Спартака? Да, ещё какие!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:05
Это ещё пенальти не дали за гандбол
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:30
Обеим командам надо работать над защитой, одни там дырки
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:31
В этот раз Ростову не повезло.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:36
Всё это уже не так важно, счёт на табло.
Удачи в дальнейшем Ростову !!!
ABir
ABir
сегодня в 00:34
Если бы не автогол Маслова, интриги вообще бы не было
Futurista
Futurista
вчера в 23:48, ред.
Все гениальное просто, и все простое гениально...Валера...
Известный гад сказал...
Lu4nik
Lu4nik ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:24
ну во-первых: вопросы у журналистов еще те пошли.. не конкретно в этом случае, а вообще, и как, простите, на них отвечать?
во-вторых, Валера максимально упростил ответы, собственно, это его фишка)) но неет, надо ж завумными фразами и терминами рассыпаться.. нет уж! Карпин - тренер, а не птица-говорун
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:19
Не умеет Валера проигрывать, а за сегодняшний футбол и Спартаку и Ростову простое человеческое спасибо. Шоу получилось.
8acv2227gaeu
8acv2227gaeu ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:09
Чем это путанные? Два рикашета от Алеесами - два гола. Крайний играет центрального.
jwjdsrgfq36e
jwjdsrgfq36e
вчера в 23:04
Неожиданное поражение
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 22:55
если бы антоха был по удачливее то то трешкой не ограничились
Брулин
Брулин
вчера в 22:54
Пусть и дальше Соболев ничего не делает, но забивает в каждом матче.
ABir
ABir
вчера в 22:54
Футбол более простой, но более эффективный. Мысли у Валеры опять путанные, все в одну кучу
протон1
протон1
вчера в 22:51
результат на табло. какая б не была игра. запоминается счет. пример: барселона---рубин!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:51
Из-за 2 рикошетов от Алисами Ростов пропустил голы. Всё-таки трудно ему играть не на своей позиции. Видимо не хватает концентрации
Если оценивать объективно то Спартак создал больше голевых моментов и заслуженно победил
drug01
drug01
вчера в 22:48
Но важные три очка
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