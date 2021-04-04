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«Не вижу надежд для ЦСКА при Оличе». Масалитин — после матча с «Тамбовом»

вчера, 20:54
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре «армейцев» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

Будь на месте «Тамбова» команда мастеровитее, у «армейцев» были бы большие проблемы. В первом тайме вообще не понравилось движение, особенно в средней линии. Эджуке и Сигурдссон никак не могли вписаться в игровую схему — не понимали, как им действовать. Бохинен и Марадишвили в роли опорников часто смещались в одну зону… Только Влашич что-то пытался сделать: принимал мяч и сам тащил, обострял. Стоит отметить, в сегодняшней игре слабо нагружали Рондона. Футболисты пока не понимают, как играть по схеме Олича. Во втором тайме «Тамбов» физически подсел — москвичам стало легче.

Не вижу надежд для ЦСКА при Оличе. У хорвата нет опыта работы с клубом, а здесь появилась каждодневная работа. Надеюсь, помощники помогут ему встать на ноги. По одной игре, конечно, не судят, но матч оставил плохое впечатление. Не было никакого смысла менять Ганчаренко. Надо было дать ему доиграть сезон, а потом ставить Олича. В таком случае у Ивицы было бы время подготовить команду — сейчас же дать футболистам что-то тяжело. У Олича большой кредит доверия со стороны руководства, надеюсь, он им воспользуется. Задача — вывести ЦСКА на новый уровень не только в России, но и в Европе.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:55
В этой ситуации все выводы об Оличе просто неуместны, т.к. тренер даже команду толком не попробовал на тренировках. Плохо или хорошо сыграли — нужно принять как данность.
mensk
mensk
сегодня в 07:52
Как раз таки хоть какие то надежды появились
vm777
vm777 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:40
Такие футбольные эксперты у нас, что поделать)
Оличу может элементарно прилететь за то, что занял место российского тренера...
vm777
vm777
вчера в 22:38
Олич провел 2-3 тренировки с составом, а его уже критикуют. Что он должен был изменить за 3 дня?
Напоминает наезды на Тедеско, тот также в Спартак пришел, провел 2 тренировки и уже 1й матч.
Хоть назначение Олича неожиданное, но судить о его работе рано еще.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 22:19
Цыплят по осени считают, а в случае с Оличем по завершению контракта через 1,2 года.
tims
tims
вчера в 22:15, ред.
Такое впечатление, что Масалитин смотрел какой-то другой матч... Как раз в первом тайме армейцы сыграли в целом довольно активно, без раскачки и без пауз отдыха, как это было свойственно команде при Ганчаренко. Вот во втором тайме они то ли подсели, то ли на автомате вернулись к стилю игры прежнего тренера: стали катать мяч поперёк поля. Хотя преимущество в один мяч - весьма зыбкое... Масалитин хвалит Влашича. А мне, грешному, наоборот показалось, что матч этот он сыграл небрежно, также пробил и одиннадцатиметровый. И реально, как нападающий, угрозы тамбовским воротам не представлял... Спорны рекомендации бывшего армейца и по Рондону. Куда же больше его "нагружать" мячами? Он "запорол", как минимум, три голевые передачи, в паре случаев не смог противостоять сопернику, и в выгодной для армейцев позиции мяч был потерян. Профессионал с его опытом так играть не должен. Ну и совсем непонятны дифирамбы Масалитина Чалову. Он опять вышел на замену и абсолютно не усилил нападение. Только один более или менее приличный удар, но мимо ворот. А больше - метался беспорядочно и пробивал абы куда, но не в ворота соперника. Не говорю уже о том, что идти в обыгрыш Чалов как не умел, так и не научился... Считаю, первый блин у Олича в качестве тренера комом не получился. И не важно, что соперник был из конца турнирной таблицы. С такими, как раз, бывает сложнее играть. Сыграли в целом добротно, весь матч игроки ЦСКА были нацелены на ворота тамбовцев. Не факт, что все матчи будут выигрываться. Еще надо многое изменить, кому-то придется посидеть на скамейке (как сегодня Облякову), кого-то, уверен, возвратят из аренды (Бистровича). Работы у нового тренера много, но, по крайней мере, хорошие игроки не будут деградировать, как это было при Ганчаренко... Успехов и удачи ЦСКА и Оличу!..
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:08
Ганчаренко уже дали "доиграть". Результат 7 место был. Олича надо было приглашать как можно раньше, чтобы у него было больше времени для подготовки к следующему сезону, так как с этим сезоном уже все ясно. Этот сезон как и остальные спущен в трубу благодаря белорусскому специалисту.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:00
Уж больно быстрый Валера. Человек с игроками то встретился только перед матчем с Тамбовом, так что требовать от него фееричной игры как то неправильно. Вот доиграют сезон, пройдут вместе предсезонку, вот тогда и посмотрим, а пока просто наблюдаем. Может и весной уже что то начнет получаться???
Всем здоровья.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 21:57
по сути нужно выводы делать по окончании сезона ,а сейчас что рассуждать
но игра с тамбовом была не айс вы уж не обесудте болелы цска
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:54
Читайте Масалитина, он уже не видит надежд,,,,,,,
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:47
А выводы по Оличу никто и не делает. Обсуждают игру и только.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:26
У Олича практически не было времени на подготовку команды, приехали уставшие сборники, игру вынужденно поставил по лекалам ВМГ. Хорошо что первый блин не вышел комом.
По одной игре нельзя делать какие либо выводы..
Сп62
Сп62
вчера в 21:23
Был кадр, когда Березуцкицй давал наставления Оличу, как воспитатель стажёру.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:23
Время покажет.....следующий матч в среду с Тульским Арсеналом в кубке России, а потом с Ротором в чемпионате.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 21:23
если не будут играть навесами на рондона, как сборная и зенит на дэюбу, то результат будет.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:19
По одному нарошечному матчу судить невозможно.
112910415
112910415
вчера в 21:18
не пришло время для выводов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:17
Никто не говорил, что Оличу будет легко.
ABir
ABir
вчера в 21:16, ред.
Ганчеренко лучше знал команду, и концовке чемпионата это принесло бы больше пользы, чем встряска команды сменой тренера
youtomee
youtomee
вчера в 21:08
щас бы оценивать работу тренера по 1 матчу, это так объективно)
isamsn
isamsn
вчера в 21:07
Ну по одному матчу конечно судить не стоит. При этом о мастеровитости команды соперника говорить вообще не уместно. Томбов играл наверно свой лучший матч в сезоне. Тут однозначное стимулирование интузиазма. Ну а армейцам конечно нужно отрабатывать и отрабатывать реализацию.
Capral
Capral
вчера в 21:06
Олич- это катастрофа для ЦСКА. Гинер ещё пожалеет.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:05
Да нормано всё будет! Подучит ребятишек поточнее в руки попадать и всё.
Щас за это пенальти стабильно ставят...
mvagv298kaa4
mvagv298kaa4
вчера в 20:59
Этот тип вообще про что говорил? Какие изменения после двух тренировок с неосновным составом и одной полной тренировке.Или Масалитин забыл как это происходит?
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:56
Странное суждение после одного матча, при том, что куча сборников не тренировалась с командой...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:55
Победили, и ладно, можно обо всем забыть.
beefs
beefs
вчера в 20:55
чего решать чужие проблемы, что сделано, то сделано...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:54
Вот и я о том же,надежд не вижу
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