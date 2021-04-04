«Не вижу надежд для ЦСКА при Оличе». Масалитин — после матча с «Тамбовом»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре «армейцев» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

Будь на месте «Тамбова» команда мастеровитее, у «армейцев» были бы большие проблемы. В первом тайме вообще не понравилось движение, особенно в средней линии. Эджуке и Сигурдссон никак не могли вписаться в игровую схему — не понимали, как им действовать. Бохинен и Марадишвили в роли опорников часто смещались в одну зону… Только Влашич что-то пытался сделать: принимал мяч и сам тащил, обострял. Стоит отметить, в сегодняшней игре слабо нагружали Рондона. Футболисты пока не понимают, как играть по схеме Олича. Во втором тайме «Тамбов» физически подсел — москвичам стало легче.