Евсеев: «Маслова не сломают автоголы. Он парень сибирский»

Бывший главный тренер «Уфы» поделился мнением о победе «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

Красно-белые использовали почти все свои моменты. Сама игра понравилась, было приятно смотреть. Были шероховатости, но это всегда есть после игр сборных. Нельзя сказать, что прямо ах какой футбол, но он был понятен. «Спартак» проводил быстрые атаки, это их козырь, они этим пользуются. Им психологически помогло, что в конце тайма сравняли счёт.

Маслов? Так просто получается. Он не должен сломаться, он парень сибирский. Думаю, отец с ним много разговаривает, я его хорошо знаю.