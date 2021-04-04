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Евсеев: «Маслова не сломают автоголы. Он парень сибирский»

вчера, 22:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о победе «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

Красно-белые использовали почти все свои моменты. Сама игра понравилась, было приятно смотреть. Были шероховатости, но это всегда есть после игр сборных. Нельзя сказать, что прямо ах какой футбол, но он был понятен. «Спартак» проводил быстрые атаки, это их козырь, они этим пользуются. Им психологически помогло, что в конце тайма сравняли счёт.

Маслов? Так просто получается. Он не должен сломаться, он парень сибирский. Думаю, отец с ним много разговаривает, я его хорошо знаю.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:39
Матушка Сибирь, - Спасай !!!
311
311
сегодня в 02:07
Он парень сибирский, еще наколотит!)
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 23:47
Маслов не сломается, он сломает Спартак...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:19
Правильно, нечего Маслову боятся, пусть его все опасаются:
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:59
Если бы Маслов не забил в свои ворота, то 90% что Алмквист летящий параллельным курсом сам забил бы. И дело тут не в том что он сибирский. Тут важен характер и моральная устойчивость. Думаю что Маслов выдержит
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