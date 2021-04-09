Артета: «Думаю, Эдегор пропустит ещё один или два матча»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о физическом состоянии полузащитника команды Мартина Эдегора.
22-летний хавбек вернулся из сборной Норвегии с незначительной травмой голеностопа, но отыграл все 90 минут матча с «Ливерпулем» (0:3), однако не попал в заявку «канониров» на первый матч Лиги Европы против «Славии» (1:1).
После игры Артета отметил, что Эдегору может понадобиться дополнительное время для полного выздоровления.
Может ли Эдегор выбыть на долгий срок? Мы не знаем. Он не мог сыграть сегодня и, я думаю, что пропустит ещё матч или два [против «Шеффилд Юнайтед» и «Славии»]. Но мы ещё не знаем наверняка.