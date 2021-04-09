Артета: «Думаю, Эдегор пропустит ещё один или два матча»

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09 апреля 2021, 03:55

Главный тренер «Арсенала» рассказал о физическом состоянии полузащитника команды .

22-летний хавбек вернулся из сборной Норвегии с незначительной травмой голеностопа, но отыграл все 90 минут матча с «Ливерпулем» (0:3), однако не попал в заявку «канониров» на первый матч Лиги Европы против «Славии» (1:1).

После игры Артета отметил, что Эдегору может понадобиться дополнительное время для полного выздоровления.