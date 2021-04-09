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Артета: «Думаю, Эдегор пропустит ещё один или два матча»

09 апреля 2021, 03:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о физическом состоянии полузащитника команды Мартина Эдегора.

22-летний хавбек вернулся из сборной Норвегии с незначительной травмой голеностопа, но отыграл все 90 минут матча с «Ливерпулем» (0:3), однако не попал в заявку «канониров» на первый матч Лиги Европы против «Славии» (1:1).

После игры Артета отметил, что Эдегору может понадобиться дополнительное время для полного выздоровления.

Может ли Эдегор выбыть на долгий срок? Мы не знаем. Он не мог сыграть сегодня и, я думаю, что пропустит ещё матч или два [против «Шеффилд Юнайтед» и «Славии»]. Но мы ещё не знаем наверняка.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 06:24
Здоровья конечно же желаем Эдегору но Артете каждый раз ищет оправдания.
ОПС
ОПС
09 апреля в 04:17
Остается пожелать здоровья.
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