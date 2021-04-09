Семёнов — о жеребьёвке: «Скрывать не буду, мы хотели „Крылья Советов“»

Защитник «Ахмата» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России, где клуб из Грозного сыграет против «Крыльев Советов».

Скрывать не буду, мы хотели «Крылья Советов». Но никто не ждет легкой прогулки. Самарцы доказали это своей игрой с «Динамо». Но мы довольны жеребьевкой. К сожалению, посмотрел только последние 15 минут матча «Крыльев» против «Динамо». Потому что у нас была тренировка.

Много сказать про «Крылья» не могу, так как там много новых игроков. Есть ребята из «Чертаново». Знаю Никиту Чернова, нападающего Сергеева, который много забивает. Других фамилий не скажу, но разберем ближе к матчу.