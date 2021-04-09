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Семёнов — о жеребьёвке: «Скрывать не буду, мы хотели „Крылья Советов“»

09 апреля 2021, 19:15

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России, где клуб из Грозного сыграет против «Крыльев Советов».

Скрывать не буду, мы хотели «Крылья Советов». Но никто не ждет легкой прогулки. Самарцы доказали это своей игрой с «Динамо». Но мы довольны жеребьевкой. К сожалению, посмотрел только последние 15 минут матча «Крыльев» против «Динамо». Потому что у нас была тренировка.

Много сказать про «Крылья» не могу, так как там много новых игроков. Есть ребята из «Чертаново». Знаю Никиту Чернова, нападающего Сергеева, который много забивает. Других фамилий не скажу, но разберем ближе к матчу.

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
09 апреля в 19:58
мне кажется КС пройдут дальше
ахмат кажется слабее
Навзир
Навзир ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 19:57
🤝
Ironigor
Ironigor ответ Навзир (раскрыть)
09 апреля в 19:55
Всё может быть . Но факт на табло. Жду очень красивый футбол в Грозном. И пусть победит сильнейший!!!👍✊✊
Навзир
Навзир
09 апреля в 19:53
Удачи всем, пусть победит кому суждено, главное чтоб без судейских скандалов.
Навзир
Навзир ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 19:52, ред.
Если бы Динамо сыграло в свою силу, сомневаюсь что крылья так бы взлетели, по игре было видно что Динамо играет спустя рукава.
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 19:48
Единственный плюс для Ахмата это домашний стадион и болельщики . А в остальном КС сейчас на данный момент времени, выглядят предпочтительней. Они сейчас поймали кураж от побед. Тем более последняя победа была более чем достойная над Динамо со счётом 2:0. И только дополнительные положительные эмоции, которые должны ещё больше внести уверенность в своих силах. Но в Грозном им предстоит очень тяжёлый матч, где Ахмат может поймать свою игру и вот тогда будет любому сопернику тяжело.
Так что ждём поединок ,настоящий боевой матч!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Навзир
Навзир ответ mihaluch (раскрыть)
09 апреля в 19:48
Может быть, а может и пролетят на крыльях, это игра, и заранее писать кто победит я б не стал, главное чтоб свистуны не мешали, а там как получится. Надеюсь на победу Терека
mihaluch
mihaluch
09 апреля в 19:40
Если Крылья возьмутся то выйграют.
Навзир
Навзир ответ Сидор новый (раскрыть)
09 апреля в 19:35
Игра покажет.
Сидор новый
Сидор новый
09 апреля в 19:31
Вот и получите полную кошелку....вы сейчас не ровня Крыльям....
ДСА
ДСА
09 апреля в 19:17
Кто-то из них и возьмёт Кубок.
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