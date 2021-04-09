Бабаев: «Наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы»

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09 апреля 2021, 19:25

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России. «Армейцы» сыграют с «Локомотивом».

Перефразируя классика, скажу так: наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы. Зато получим два супердерби в течение недели.