Бабаев: «Наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России. «Армейцы» сыграют с «Локомотивом».
Перефразируя классика, скажу так: наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы. Зато получим два супердерби в течение недели.
Напомним, что 21 апреля ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в Кубке России, а 25 апреля встретится со «Спартаком» в РПЛ.
Удачи армейцам в кубке и на финишной прямой чемпионата.
Всем здоровья.
Удачи армейцам в кубке и на финишной прямой чемпионата.
Всем здоровья.