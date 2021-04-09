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Бабаев: «Наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы»

09 апреля 2021, 19:25

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России. «Армейцы» сыграют с «Локомотивом».

Перефразируя классика, скажу так: наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы. Зато получим два супердерби в течение недели.

Напомним, что 21 апреля ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в Кубке России, а 25 апреля встретится со «Спартаком» в РПЛ.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Странникъ (раскрыть)
09 апреля в 21:26
Ныне "классики" играют в классики,
хоть и не Гомеры,но миллионеры...
Странникъ
Странникъ
09 апреля в 20:44
Увы и ах. Какие времена, такие и классики.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
09 апреля в 20:05
Ну что пожелаем армейцам успехов.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 апреля в 20:04
После Ротора у армейцев очень тяжелый график. Не факт , что команда пройдет этот путь без потерь. Но надо постараться, чтобы этих потерь было как можно меньше. Теперь главное до лета дотянуть, а там очередная ревизия предстоит. Кто то придет, кто то уйдет. Новый тренер - новые предпочтения.
Удачи армейцам в кубке и на финишной прямой чемпионата.
Всем здоровья.
isamsn
isamsn
09 апреля в 20:03
Хороший жребий. Можно даже сказать, что это предварительный финал кубка. Кому улыбнётся удача!!!
Владимир Анохин
Владимир Анохин
09 апреля в 19:46
Вот и Аршавин в классики попал!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
09 апреля в 19:44
А еще за 2 дня до Локо 18 апреля игра в Сочи. Кстати, а у локо 17, на день больше им.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 19:44
Звезда Кайрата наверное сейчас зашёлся в икоте!
Союзник противников
Союзник противников
09 апреля в 19:33
Кучерявый,ты про "классика" с иронией сказал,или сам думаешь,что это фраза Шекспира али Толстого(любого)???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 19:30
Нагрузка мощная на команду.
drug01
drug01
09 апреля в 19:30
Желаем удачи и результата
Ванечка
Ванечка
09 апреля в 19:29
Ну что испытание для армейцев
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