ГлавнаяНовости

Самедов: «В последнем матче в РПЛ „Локомотив“ уверенно победил ЦСКА»

09 апреля 2021, 20:49

Старший селекционер «Локомотива» по молодёжному футболу Александр Самедов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где «железнодорожники» встретятся с ЦСКА.

Понятно, что Кубок — это другой турнир и другая история, но в последнем матче в чемпионате «Локомотив» уверенно победил. Если вспомнить второй тайм той встречи, где могло всё измениться, забей Влашич пенальти. Но в первом тайме «Локомотив» показал отличный футбол и заслуженно забил два гола.

Думаю, заслуженно, что «Локомотив» выглядит фаворитом. Тренерский штаб здорово поработал на сборах. Кого выделить из игроков? Команда здорово смотрится. Но мне очень нравится новый защитник Пабло. Это отличный трансфер для «Локомотива». Жемалетдинов здорово смотрится на своей позиции. Смолов возвращается в свою форму.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
09 апреля в 21:36
    Stiv28
    Stiv28
    09 апреля в 20:51
    И сейчас победиит, цска же друг спартака, а их все имеют.
    sv_1969
    sv_1969
    09 апреля в 20:50
    Это ничего не значит
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100