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Наумов — о жеребьёвке: «Получается, что раньше времени финал назначили»

09 апреля 2021, 20:05

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

Получается, что раньше времени финал назначили. Но что теперь делать, таков жребий. Будем ждать полуфинала как финал. Будет очень интересная игра, серьезная. Мне кажется, что «Локомотив» как боевитая кубковая команда все-таки одержит победу над ЦСКА.

В кубке нельзя говорить о том, что одна команда выше или ниже рангом. Посмотрите, как «Крылья Советов» вообще шансов «Динамо» не оставили. С кем бы не встречался «Локомотив» в финале, «Ахмат» или «Крылья Советов», это будет серьезная боевая игра. Кубок России — это трофей, на кону Лига Европы, все будут биться.

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Союзник противников
Союзник противников
09 апреля в 21:36, ред.
Всё решится на поле.Чем дольше побеждает "Локо", тем ближе окончание серии.А когда-решит футбольный бог,ибо нет у деповских такого ресурса,чтобы считать их непобедимыми.
oFANATo
oFANATo
09 апреля в 20:56
Наумов, поспешишь людей насмешишь....
Leha-ha50
Leha-ha50
09 апреля в 20:32, ред.
Рановато что то Коля о финале для Локо заговорил.
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 20:30
Странное и очень самоуверенное заявление от бывшего президента Локомотива . Он вообще не увидел в ЦСКА достойного соперника ,и никак не высказался про ЦСКА. Зато уже себя видит в финале, правда не знает с кем . Очень некрасиво по отношению к сопернику ,выглядит его интервью. Вот что интересно он будет говорить если ЦСКА выиграет у Локо .
И как же было приятно читать интервью бывшего главного тренера Локомотива Семина ,по поводу этого противостояния. С большим уважением к ЦСКА, как к сопернику. Вот из-за этого его все болельщики и уважают ,независимо от принадлежности к клубу.
Ну подождём развязки от этого не лёгкого матча, для обеих команд. Желаю Удачи ЦСКА и Оличу !!!
ВСЕМ ДОБРА !!
shlomo
shlomo
09 апреля в 20:15
Ну это не тактичное рассуждение для такого руководителя.... остальные что не команды что ли...да Крылушки сейчас лучше выглядят, чем многие фавориты РПЛ...
beefs
beefs
09 апреля в 20:14
еще ничего не ясно...
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