Наумов — о жеребьёвке: «Получается, что раньше времени финал назначили»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

Получается, что раньше времени финал назначили. Но что теперь делать, таков жребий. Будем ждать полуфинала как финал. Будет очень интересная игра, серьезная. Мне кажется, что «Локомотив» как боевитая кубковая команда все-таки одержит победу над ЦСКА .

В кубке нельзя говорить о том, что одна команда выше или ниже рангом. Посмотрите, как «Крылья Советов» вообще шансов «Динамо» не оставили. С кем бы не встречался «Локомотив» в финале, «Ахмат» или «Крылья Советов», это будет серьезная боевая игра. Кубок России — это трофей, на кону Лига Европы, все будут биться.