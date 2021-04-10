Представитель «Спартака» заявил, что не знает о существовании «Палмейраса»

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10 апреля 2021, 15:48

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что полузащитника «Палмейраса» может перебраться в московский клуб.

Мне неизвестен этот клуб.

На данный момент за «Палмейрас» выступает бывший форвард «Спартака» Луис Адриано.