Представитель «Спартака» заявил, что не знает о существовании «Палмейраса»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что полузащитника «Палмейраса» Рафаэль Вейга может перебраться в московский клуб.
Мне неизвестен этот клуб.
На данный момент за «Палмейрас» выступает бывший форвард «Спартака» Луис Адриано.
Незнание "Палмейраса" - обязательно.
Обращаться по будням.Спросить Леонида Ф.
Незнание "Палмейраса" - обязательно.
Обращаться по будням.Спросить Леонида Ф.
Напомни, играл Джикия в еврокубках в прошедшем сезоне за коней! Хотя ладно, соглашусь что Джикия виноват что армейцы все игры слили!)))
Напомни, играл Джикия в еврокубках в прошедшем сезоне за коней! Хотя ладно, соглашусь что Джикия виноват что армейцы все игры слили!)))