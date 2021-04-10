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Представитель «Спартака» заявил, что не знает о существовании «Палмейраса»

10 апреля 2021, 15:48

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что полузащитника «Палмейраса» Рафаэль Вейга может перебраться в московский клуб.

Мне неизвестен этот клуб.

На данный момент за «Палмейрас» выступает бывший форвард «Спартака» Луис Адриано.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 апреля в 00:21
Футбольной организации срочно требуется специалист по связям с общественностью.
Незнание "Палмейраса" - обязательно.
Обращаться по будням.Спросить Леонида Ф.
SAFqwer
SAFqwer ответ Beekeeper (раскрыть)
10 апреля в 21:49
Итого весь 21-й век...толком ничего...
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
10 апреля в 21:26
я еще умею проф создавать афишы. рекламы. на веб сайты. про фтбол. если я могу чем то помочь я помогу. хоть соетом. просто этот сайт я давно знаю. лет десять зареган. почти. перввй ак потерял. когда мусора забрали меня за кибер мош. преступление вымогательства. комп отобрали сканировали посадиди. все потерял в общем.
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
10 апреля в 21:25
еще такой плюс. ведь ему не обязательно что бы он наверх пролистал. а достаточно нажать на иконку мышкой. и он входит в новости или ответы. но остаеться на той странице где он читал газету. вот так как то движок сделать. ваще будет оригинально . я сам не русский . но программировнаие знаю. мог бы помочь в этом программерам сайта. мне деньги за это не нужны
Beekeeper
Beekeeper ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
10 апреля в 20:58
угу, а до этих пяти, было еще 10 лет )) без всего
jobss
jobss ответ протон1 (раскрыть)
10 апреля в 19:51
я Вас понял, информацию передал, возможно, это будет реализовано
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
10 апреля в 19:47
ну вы же поняли суть моего месенджа? обычно не обязательно находится в низу . даже в середке старницы ты уже не видишь новые мессенж в ответах от кого. уверяю если бы выделялось то было бы интересно. не потому что бы завлечь посетителей . а протсо прочитать и ответить. бывает спать пойдешь. а утром куча смс тебе ночных . я вот не всегда вверх иду отключаю канал и спать
jobss
jobss ответ протон1 (раскрыть)
10 апреля в 19:44
спасибо за предложение, обратим на этого внимание
протон1
протон1 ответ jobss (раскрыть)
10 апреля в 19:42, ред.
джобс. . не знаю вы админ или нет. здравствуйте. вот смотрите. я на сайте сижу с компьютера. чаще листаю вниз ухожу читая информацию комментарии вниз. и в правом верхнем углу есть иконка с колокольчиком которая оповещает о том о сём . кто отписался . ответил мне. но внизу я не вижу этого. нужно нажимать стрелочку скролинга что бы попасть вверх. а ведь многие просто могут выйти с сайта так и не увидев новости кто написал и много чего. так вот было бы не плохо придумать в правом верхнем углу не зависимо где ты находишься на нихней части старницы или в верхней. что бы иконка была информационная что есть ответ . овости ну таким оранжевым цветом например в цифрах кто сколько отписал. особенно когда жаркая дискуссия ... я сам чуть так разработчик дизайн сайтов. опыт минмален. но моя идея как тут вам? иконку оповещения можно поставить рядом с иконой с "матчи"
jobss
jobss ответ протон1 (раскрыть)
10 апреля в 19:32
в чем ваш вопрос
протон1
протон1
10 апреля в 19:29, ред.
админ вы есть тут
leopit
leopit
10 апреля в 19:21
Мутные ,необразованные личности подруливают в футбольном Спартаке
SHMEL258
SHMEL258
10 апреля в 18:26
Какие тёмные в спартаке люди...
SAFqwer
SAFqwer ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
10 апреля в 18:13
    112910415
    112910415
    10 апреля в 18:13
    фактически переврали новость
    SAFqwer
    SAFqwer ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    10 апреля в 18:07
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ SAFqwer (раскрыть)
      10 апреля в 18:01
      ЦСКА выше и выше в каждом сезоне, но Спартак хоть чемпион последних 5-и лет а вы?! Ради прикола можешь еще и статистику личных встречь напомнить!)))
      SAFqwer
      SAFqwer ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      10 апреля в 17:56
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ SAFqwer (раскрыть)
        10 апреля в 17:56, ред.
        А разве Чалов 2 момента не запорол?! Французы нам с Масловым не смогли забить с игры, а вот в следующей игре Маслова не было и что получилось мы все знаем!
        Напомни, играл Джикия в еврокубках в прошедшем сезоне за коней! Хотя ладно, соглашусь что Джикия виноват что армейцы все игры слили!)))
        Рязань 062
        Рязань 062 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
        10 апреля в 17:55
        обычно , они под хвостом у нас))
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ SAFqwer (раскрыть)
        10 апреля в 17:53
        Сказал Дзюба на видео...!)))
        SAFqwer
        SAFqwer ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
        10 апреля в 17:51
        А Джикия, что эталон игры в обороне? 7:0 от Ливера помнишь? Дуэль Салах-Джикия показала его уровень. Совершенно ничего не смог противопоставить, полный 0...А Маслова и кого угодно можно считать не дном или дном, какая разница? Результаты говорят сами за себя...Лишил молодёжку ничьей с французами, подорвал дух команды, не дно)))
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        10 апреля в 17:48
        ANATOLY KANDAUROV, после последнего тура посмотрим где КутЯпов с Ещенко а где Карпов с Васиным!
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ SAFqwer (раскрыть)
        10 апреля в 17:47
        Даже из конины! Главное хорошо замочить!)
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ Futurista (раскрыть)
        10 апреля в 17:45
        У них преимущество, Фернандес еще за сборную отрабатывал как сдержать Джикию!)
        SAFqwer
        SAFqwer ответ Futurista (раскрыть)
        10 апреля в 17:44
        Мясо в умелых руках только лучше становится...
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ SAFqwer (раскрыть)
        10 апреля в 17:44
        А по мне Маслов не дно! Такие показатели в защите, лучше чем у Джикии... Ему бы еще объяснить где чужие ворота!)
        SAFqwer
        SAFqwer ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        10 апреля в 17:43
        Согласен, очень на это надеюсь...
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ SAFqwer (раскрыть)
        10 апреля в 17:39
        Карпову всего 18 лет. Из него еще толк может быть будет, а из КутЯпова и Ещенко уже вряд ли.
        SAFqwer
        SAFqwer ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
        10 апреля в 17:33
        Васин и Карпов тоже дно, кто ж спорит?
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