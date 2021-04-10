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«Спартак» интересуется защитником «Беневенто»

10 апреля 2021, 08:18

«Спартак» вновь заинтересовался центральным защитником «Беневенто» Лукой Калдиролой.

На 30-летнего футболиста также претендует «Сампдория» и еще несколько клубов. Сообщается, что москвичи уже пытались подписать Калдиролу в прошлом году. Любопытно, что итальянец мог перебраться в Россию в 2015 году, когда игрок выступал за «Вердер».

В нынешнем сезоне на счету Калдиролы 2 забитых мяча в 18 матчах в Серии А. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года с возможностью его продления еще на 12 месяцев. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 млн евро.

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Все комментарии
makkie
makkie
10 апреля в 13:31
Похоже на утку.
Зачем Спартаку возрастной защитник, да еще непонятно какого уровня. И так легионеров много для заявки.
Василий 50
Василий 50
10 апреля в 12:23
А не староват?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 12:09
Странно, что не негр но почти 31 год.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
10 апреля в 10:41
кто считает чемпионат Италии сильным? Я считаю его коррумпированным. Команды не сильные. Спартаку подойдут итальянцы? Думаю нет. Италия находится в своем ритме. Там тоже огромная коррупция и бедность. Но Италия сильно отличается от Москвы. И не только климатом. Лучше искать футболистов из чемпионата Франции или Германии. Но кто поедет, да.
Futurista
Futurista
10 апреля в 09:58
Нормальный защитник из топ чемпионата за такие деньги...на пару сезонов...
Эдмон
Эдмон
10 апреля в 09:51
Ещё бы 40 летним заинтересовались
Djebrael
Djebrael
10 апреля в 09:49
А нужен ли такой игрок Спартаку...
за
за ответ Romkurch (раскрыть)
10 апреля в 09:46
Вы предлагаете брать игроков из топ-5 за 40+ миллионов?
particular
particular
10 апреля в 09:05
Интерес слабый, возраст пограничный, а полезность и переход спорные...
Romkurch
Romkurch
10 апреля в 08:37
Скоро игроками АЕКа из Ларнаки будет интересоваться.
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