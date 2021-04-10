«Спартак» интересуется защитником «Беневенто»

1618031883

10 апреля 2021, 08:18

«Спартак» вновь заинтересовался центральным защитником «Беневенто» .

На 30-летнего футболиста также претендует «Сампдория» и еще несколько клубов. Сообщается, что москвичи уже пытались подписать Калдиролу в прошлом году. Любопытно, что итальянец мог перебраться в Россию в 2015 году, когда игрок выступал за «Вердер».

В нынешнем сезоне на счету Калдиролы 2 забитых мяча в 18 матчах в Серии А. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года с возможностью его продления еще на 12 месяцев. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 млн евро.