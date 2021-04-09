«Спартак» и ЦСКА интересуются атакующим полузащитником «Палмейраса»

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09 апреля 2021, 20:29

Полузащитник «Палмейраса» попал на радары клубов РПЛ .

Как сообщается, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Спартак» и ЦСКА . В ближайшие дни московские клубы должны сделать предложение по трансферу бразильца.

В прошлом сезоне Вейга, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провёл 44 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 17 голов и 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро. Контракт Вейга с «Палмейрас» действует до 31 декабря 2023 года.

Ранее появились слухи об интересе дортмундской «Боруссии» к форварду «Спартака» Джордану Ларссону.