«Спартак» и ЦСКА интересуются атакующим полузащитником «Палмейраса»

Полузащитник «Палмейраса» Рафаэль Вейга попал на радары клубов РПЛ.
Как сообщается, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Спартак» и ЦСКА. В ближайшие дни московские клубы должны сделать предложение по трансферу бразильца.
В прошлом сезоне Вейга, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провёл 44 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 17 голов и 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро. Контракт Вейга с «Палмейрас» действует до 31 декабря 2023 года.
Ранее появились слухи об интересе дортмундской «Боруссии» к форварду «Спартака» Джордану Ларссону.
А по Кейриссону соглашусь...в Бразилии провел 2 сильных сезона, после чего его подписала Барса, а дальше карьера пошла вниз...и ни в европе ни на родине так и не вышел на прежний уровень...
А по Кейриссону соглашусь...в Бразилии провел 2 сильных сезона, после чего его подписала Барса, а дальше карьера пошла вниз...и ни в европе ни на родине так и не вышел на прежний уровень...