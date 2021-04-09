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«Спартак» и ЦСКА интересуются атакующим полузащитником «Палмейраса»

09 апреля 2021, 20:29

Полузащитник «Палмейраса» Рафаэль Вейга попал на радары клубов РПЛ.

Как сообщается, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Спартак» и ЦСКА. В ближайшие дни московские клубы должны сделать предложение по трансферу бразильца.

В прошлом сезоне Вейга, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провёл 44 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 17 голов и 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро. Контракт Вейга с «Палмейрас» действует до 31 декабря 2023 года.

Ранее появились слухи об интересе дортмундской «Боруссии» к форварду «Спартака» Джордану Ларссону.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
10 апреля в 14:39
Очередной Педро Роша) Короче, ему в Спартак идти не стоит.
Союзник противников
Союзник противников
10 апреля в 10:48
    112910415
    112910415
    10 апреля в 10:17
    это ещё зачем ?
    Bastardo
    Bastardo
    10 апреля в 02:26
    Он должен усадить на лавку Промеса или Влашича?)
    санек002
    санек002
    09 апреля в 23:45
    что то не похож на звезду то!
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    09 апреля в 23:18
    цска же Гайча классно подписал, теперь за другим идут
    Палыч82
    Палыч82 ответ shlomo (раскрыть)
    09 апреля в 22:29
    Так показатели то не в РПЛ, а в бразильской лиге. А там уж небось на поток поставлены подпольные договоренности между клубами по искусственному набиванию статистики молодежи для продажи
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Scarlet Witch (комментарий удален) (раскрыть)
    09 апреля в 22:28
    А ЦСКА чем , романтикой и запахом тайги ? ))))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    09 апреля в 22:17
      sv_1969
      sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      09 апреля в 21:55
      Главное у Грязьпрома все хорошо)
      A.S.A
      A.S.A
      09 апреля в 21:54
      Чел из Челси скорее всего Кенеди,который как вы правильно подметили не оправдал ожидания, но у него был сильнный пиар перед переходом в Челси,да и при всем уважении к клубам РПЛ не стоит сравнивать их с уровнем Челси
      А по Кейриссону соглашусь...в Бразилии провел 2 сильных сезона, после чего его подписала Барса, а дальше карьера пошла вниз...и ни в европе ни на родине так и не вышел на прежний уровень...
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      09 апреля в 21:44
      Если влашича продадут , нам нужен скорее диспетчер , чтобы мог сделать пас как дзагоев, умную передачу, нежели полузащитник голеадор
      makkie
      makkie
      09 апреля в 21:40
      Сразу два клуба, цска и Спартак?
      Это явный предвестник жирной утки! Никаким Вейгой клубы не интересуются, это происки бразильских агентов.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 апреля в 21:29
      Лукойлу не обскакать Почту России...
      neukomm
      neukomm ответ Трезвый повар (раскрыть)
      09 апреля в 21:27
      Вот вот. Им бы качественного опорника искать изо всех сил, который на данный момент закрыл бы процентов 40 всех проблем армейцев
      матос
      матос ответ A.S.A (раскрыть)
      09 апреля в 21:20
      Было время когда и некто Кейриссон считался звездой и чел ( не помню) который в Челси числися , толку 0 на выходе.
      матос
      матос
      09 апреля в 21:18
      Еще в списке имеется Бенфика , Бетис и Сент-Этьен.
      A.S.A
      A.S.A
      09 апреля в 21:11
      В Бразильском филиале Ред Булла есть вполне хороший атакующий полузащитник Клаудиньо...большой трудяга , технарь, и забивает и раздает...
      Нужно Российским клубам постараться подписать его. Его цена на том же портале 8.5 млн но если он приживется в европе, и будет показывать такую же игру как в родной Бразилии, то не мало пользы принесет как в игровом, так и в финансовом плане(с дальнейшей продажей )
      Думаю такой игрок подошел бы Зениту ЦСКА и Спартаку
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
      09 апреля в 20:49
      И 10 легионеров на контрактах и 11-й в аренде. Надо сначала от 4-х избавиться, что не просто. Так что инфа ни о чем
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      09 апреля в 20:44
      У ЦСКА переизбыток атакующих полузащитников
      particular
      particular
      09 апреля в 20:43
      Умеренный интерес может оставить цену в умеренных пределах...
      Ванечка
      Ванечка
      09 апреля в 20:40
      Опять тот же сценарий...Спартак интересуется, а купят его другие....не первый раз уже...
      shlomo
      shlomo
      09 апреля в 20:34
      Ну показатели для РПЛ хорошие....не Холанд конечно, но пойдет....
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