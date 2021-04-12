Мюллер: «Постараемся забить быстрый гол в матче с ПСЖ»

Нападающий «Баварии» поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ . В первой встрече мюнхенский клуб уступил на своём поле со счётом 2:3.

Мы были бы счастливы создать столько же моментов [как в первом матче]. В критические моменты нам нужно принимать более эффективные решения. Мы провели анализ, и я надеюсь, что мы сможем внедрить в игру его результаты.

Мы подойдем к матчу, как обычно это делаем. Очень важно добиться баланса рисков в отдельных ситуациях. Мы не понесёмся в атаку сломя голову, но постараемся забить быстрый гол.