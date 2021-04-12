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Мюллер: «Постараемся забить быстрый гол в матче с ПСЖ»

12 апреля 2021, 15:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. В первой встрече мюнхенский клуб уступил на своём поле со счётом 2:3.

Мы были бы счастливы создать столько же моментов [как в первом матче]. В критические моменты нам нужно принимать более эффективные решения. Мы провели анализ, и я надеюсь, что мы сможем внедрить в игру его результаты.

Мы подойдем к матчу, как обычно это делаем. Очень важно добиться баланса рисков в отдельных ситуациях. Мы не понесёмся в атаку сломя голову, но постараемся забить быстрый гол.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
12 апреля в 18:35
Да....предварительно пока....у ПСЖ не сыграют: Бернат, Диалло, Икарди, Курзава, Летелье, Маркиньос ну и плюс Навас (под вопросом)....но потери Баварии существеннее Боатенг, Гнабри, Горетцка, Зюле, Коман, Коста, Левандовски, Толиссо, Тиллман, Хоффман, Рока ( считай почти полноценный второй состав....)....
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ shlomo (раскрыть)
12 апреля в 18:25
У ПСЖ травмировался Навас, в данном случае Навас для ПСЖ это полкоманды
swed27
swed27
12 апреля в 16:43
Посмотрим что из этого получится
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 16:25
Главное не пропустите быстрый
sv_1969
sv_1969
12 апреля в 16:01
Удачи Баварии
shlomo
shlomo
12 апреля в 15:59
Да уж.....в первом матче Мбаппе и компания одержали выездную победу сделав серьезную заявку на выход в полуфинал.... безусловно, для представителей Бундеслиги отыграться с 2:3 - это плевое дело.... правда, в стане “красных” имеются серьезные потери, ведь в списке травмированных чуть ли не еще один полноценный состав..... но так или иначе, я как и Томас верю в команду и Флика... “Бавария” остается “Баварией” в любом состоянии....
VeniaminS
VeniaminS
12 апреля в 15:57
очень надо постараться
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