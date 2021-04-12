Крауч: «Леви не отпустит Кейна, даже если он захочет уйти из „Тоттенхэма“»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» считает, что не покинет лондонский клуб после этого сезона.

Кейн, возможно, захочет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но Дэниел Леви [владелец «Тоттенхэма»] просто не отпустит его. Я знаю, насколько жесток Дэниел, когда дело касается сделок.

Люди говорят о репутации Леви, но его единственная цель — сделать лучше для «Тоттенхэма». Если бы я когда-либо был в положении, когда я владел футбольным клубом, я бы хотел, чтобы Даниэл управлял им, потому что он ставит интересы клуба превыше всего.

Если Кейн действительно захочет уйти, этого всё равно не произойдет, если за него не будут заплачены астрономические деньги. Но сейчас не так много клубов, которые могу заплатить такую сумму.