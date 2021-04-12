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Крауч: «Леви не отпустит Кейна, даже если он захочет уйти из „Тоттенхэма“»

12 апреля 2021, 13:23

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч считает, что Харри Кейн не покинет лондонский клуб после этого сезона.

Кейн, возможно, захочет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но Дэниел Леви [владелец «Тоттенхэма»] просто не отпустит его. Я знаю, насколько жесток Дэниел, когда дело касается сделок.

Люди говорят о репутации Леви, но его единственная цель — сделать лучше для «Тоттенхэма». Если бы я когда-либо был в положении, когда я владел футбольным клубом, я бы хотел, чтобы Даниэл управлял им, потому что он ставит интересы клуба превыше всего.

Если Кейн действительно захочет уйти, этого всё равно не произойдет, если за него не будут заплачены астрономические деньги. Но сейчас не так много клубов, которые могу заплатить такую сумму.

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Все комментарии
LMI
LMI
13 апреля в 09:34
Ну что же - такова карма Кейна просидеть всю жизнь в ТТХ и надеяться хоть что-то выиграть в АПЛ или КА
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 13:46
Итог :если будут заплачены астрономические деньги... Все упирается в деньги.
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