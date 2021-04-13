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Шварц: «Сейчас переход Чорлуки не является темой для обсуждения в „Динамо“»

13 апреля 2021, 02:33

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в эфире программы «Футбол России» прокомментировал слухи о возможном подписании защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который по окончании этого сезона покинет стан «железнодорожников».

Я бы не сказал, что у нас проблемы в центре обороны. Ещё в зимнее трансферное окно я говорил, что нам нужны футболисты высокого уровня на любую позицию. Наша команда растёт как единый коллектив, и каждый в составе несёт ответственность за результат. Я очень ценю Чорлуку как игрока, просто сейчас его переход не является темой для обсуждения.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 08:42
Дождёмся конца сезона, там видно будет.
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 05:32
Без работы игрок не останется.
ОПС
ОПС
13 апреля в 02:57
Рановато обэтом говорить.
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