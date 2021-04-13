Шварц: «Сейчас переход Чорлуки не является темой для обсуждения в „Динамо“»

Главный тренер московского «Динамо» в эфире программы «Футбол России» прокомментировал слухи о возможном подписании защитника «Локомотива» , который по окончании этого сезона покинет стан «железнодорожников».

Я бы не сказал, что у нас проблемы в центре обороны. Ещё в зимнее трансферное окно я говорил, что нам нужны футболисты высокого уровня на любую позицию. Наша команда растёт как единый коллектив, и каждый в составе несёт ответственность за результат. Я очень ценю Чорлуку как игрока, просто сейчас его переход не является темой для обсуждения.