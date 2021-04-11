«Бавария», «Милан», «Интер» или «Аталанта». Подыскиваем идеальный клуб для Кварацхелии

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вчера, 16:30

Грузинский вингер привлек скаутов не только скромной стоимостью трансфера.

15 млн евро за двадцатилетнего футболиста – «копейки»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов предсказуемо выступил с заявлением в стиле родителя: «Деткам не стоит есть много сладкого». В смысле, что Хвиче надо работать над собой, а официальных запросов о трансфере от «Интера» и «Аталанты» не было. Конечно, не было, спрос взвинчивает стоимость.

Но чтобы понять, зачем скауты следят за Кварацхелией, достаточно провести параллели. Вингер «Арсенала» Сака, которой Артета использовал по всему флангу – одногодок грузина, оценивается в 60 млн евро. Гринвуд, хотя в МЮ ему постоянно ищут конкурентов, а забил в АПЛ всего два мяча, стоит в целых 50 млн евро.

Родриго из запаса «Реала» — 45 млн, Кертис Джонс из резерва «Ливерпуля» — 30. Защитник Бадьяшиль из «Монако» — 28. Что Мартинелли из «Арсенала», что испанец Эрик Гарсия из «Манчестер Сити», которого хочет подписать «Барселона» — ставки дороже 20 млн евро. Брайан Хиль из «Севильи», отданный в аренду в «Эйбар», тоже дороже.

За 15 млн евро предлагают Кубо из «Реала», что получает практику в «Хетафе», или Ли Канджина из «Валенсии». В списке сложно отыскать человека, который превосходил бы Кварацхелию в потенциале так, как Мбаппе или Холанд. Одногодки грузина пока еще не созрели настолько, чтобы 20-летний вингер «Рубина» заметно от них отстал.

Если казанцы получат 15-20 млн евро, то Кварацхелия станет одним из самых дорогих игроков своего года рождения на планете. Такой талант сложно не заметить, особенно с учетом гола в ворота сборной Испании. Пускай Грузия не создала сенсацию, но Хвичу заметили.

Кварацхелия формата Роббена и Рибери, и это его козырь

Знаем футболистов, которым противопоказаны перемещения из клуба в клуб, ведь сразу начинаются проблемы. Яркий пример – Алексей Миранчук, которому прямого места в основе «Аталанты» нет, а его конкуренты после ухода Папу Гомеса представляют совершенно разные школы и стили.

Малиновский – лучший игрок марта в «Аталанте», является хавбеком, что соединяет зубодробительный удар, умный пас и жесткий отбор. Пашалич, игравший за «Спартак» — нетипичный атакующий хавбек, которому сложно найти место в других западных командах. Молодой Пессина – итальянский стиль.

Иличич тоже оригинал, не подделка, ведь Йосип не чистый нападающий. Как видите, у одного клуба целый веер атакующих хавбеков. А слева, где Хвича, вообще Госенс, хотя немца сватают в МС или «Ювентус», чем объясняют интерес к Зайнутдинову или Кварацхелии.

Но, в отличие от Миранчука, которому надо быть художником, освобожденным от прессинга (похоже, одна из причин, почему в силовой основе Черчесова смотрится инородным телом), Хвича умеет играть в отрыве от команды. Бывают дни, когда у «Рубина» мало что получается, а затем грузин все делаем сам.

Проскакивает пачку соперников и создает гол. Вингер, пожалуй, самая конкретная позиция в современном футболе, и Макаров в «Рубине» тоже это демонстрирует. Кварацхелия зависит от позиций напарников, когда отдает пас, но дриблинг, скорость и резкость выручают всегда.

Общие статистические показатели грузина скорее зависят от качества всей команды – количества удобных передач в свободные зоны, нежели от самого стиля, но кто подпишет Хвичу, тот наперед знает, что на поле есть место для игроков его свободного и творческого формата.

Это Рибери или Роббен, классика. У «Баварии» есть места для таких фланговых форвардов. Все разные, как Перишич, Коман, Сане или Гнабри, но были нужны тренерам, ведь впереди рослый тяжелый форвард, что ассистирует редко. Конечно, если Хвичу заберут в Мюнхен, то окажется в аренде.

В основу слишком много вариантов, включительно с универсальным канадцем Дэвисом. Но не удивляет сам интерес скаутов. За Сане после травмы пришлось много заплатить. С Гнабри банально повезло – «Арсенал» упустил человека с потенциалом, а «Вердер» отдал его «Баварии».

Но новые сделки куда сложнее финансово. Вряд ли Кварацхелии стоит соглашаться на переезд в Мюнхен, даже если предложат – пока не дорос. Но сам интерес похожего клуба, явно связанный с именем Саньоля, что посоветовал просмотреть вингера, привлечет внимание остальных клубов.

В «Аталанте» опасно, а вот «Милан» — реальный вариант

«Россонери» включают в список легенд Каладзе, левого и центрального защитника из Грузии, которого помнят в клубе и хорошо о нем отзываются. Так что происхождение новичка точно заставит провести параллели и вспомнить, как воспитанник киевского «Динамо» заиграл в Серии А. И выиграл ЛЧ в легендарном составе Анчелотти.

Сейчас «россонери» мечтают хотя бы о финале Лиги Европы. Зато мест для талантов в составе больше. Вчера без Ибрагимовича – льва удалили во втором тайме, обыграли «Парму», должны цепляться за Лигу чемпионов. И тогда Кварацхелия пригодится команде для дальнейшего развития.

В «Аталанте» картина Босха в очереди на поле, а вот у «Милана» слева добротный, но не великий Ребич. Если уйдет Чалханоглу летом – появится вакансия. Кварацхелию и справа можно представить, только там будет больше навесов на высокого форварда, вроде Ибрагимовича. «Милан» из списка кажется самым подходящим для Хвичи прямо сейчас.

Кварацхелия важно учиться у таких игроков, как Кьеза

Федерико заиграл на двух флангах, а в «Ювентусе» чуть ли не в оборону нырял, когда Пирло просил. У Кьезы 7 голов и 7 ассистов в Серии А за «Ювентус». Вписался, поскольку пашет, слышит тренера и повторяет за Роналду даже празднования голов. Выделяется и по количеству передач под удар, и по их качеству.

Успехи Мхитаряна и Депая в созидании тоже красноречивые: молодым игрокам надо учиться перетеканию позиций. Кварацхелия для успеха в топ-5 должен уметь занять любое место в атаке. Это не игрок для АПЛ , там даже Хаверцу сложно. Но Хвичу можно представить в Испании, в «Валенсии», «Севилье» или «Вильярреале».

Кварацхелия – техничный взрывной вингер, но над выносливостью нужно работать. Как и над решениями без мяча. Заметно, что многие ребята из сборной Грузии страдают от желания сделать красиво вместо рационального выбора. Но Слуцкий – сильный тренер, так что Хвиче повезло наставником.

Да и Саньоль в сборной Грузии понимает, что Хвича – главный талант команды. Вингер расцвел, но может играть еще лучше. Важно не поймать звезду. Тепличные условия РПЛ хороши для первого этапа подготовки, но куют больших футболистов западнее. Засиживаться не стоит, ведь такие таланты редко встречаются.

Осталось дождаться официальных ходов от именитых клубов. Кварацхелия – футболист-вихрь, но ему нужна трудовая дисциплина. И твердая тактическая рука, мягко относящаяся к оригинальным рывкам и решениям. Роббен прибавил в клубе, где чтут порядок. Если грузину повезет, то его ждет большая карьера.

Не настолько грандиозная, как у Арьена, но достойная. Например, как у Перишича – закрывает фланг в «Интере», а до этого играл за «Баварию» в аренде и взял ЛЧ . Иван в возрасте Кварацхелии был в «Брюгге», так что Хвича еще свой шанс поиграть в Милане или Мюнхене не потерял.

Но «Интер» не единственный клуб, где с радостью заберут за скромные для европейского футбола деньги яркого талантливого игрока. Скауты ведь держат в голове еще одну важную мысль: «Сейчас заберем за 15 млн, забьет пять голов в Серии А – получим 30». Кварацхелия – выгодная ставка, до сих пор непонятно, как «Локомотив» его отпустил.