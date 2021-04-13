Гогуа: «Не знаю, что решит ЦСКА, но я бы хотел вернуться»

Защитник «Ротора» , права на которого принадлежат ЦСКА , прокомментировал поражение от армейцев (0:2) в матче 25-го тура РПЛ , а также высказался на тему своего будущего.

ЦСКА — мощная команда, они пытаются сейчас бороться за тройку. Если хочешь обыграть их, надо стараться изо всех сил. Мы приехали сюда играть в футбол. Если бы у нас был шанс победить, то мы это сделали бы. У нас не было много подходов к воротам соперника, мы преимущественно защищались. Но сидеть в обороне все 90 минут невозможно.

Сейчас я в «Роторе» и до конца сезона борюсь за эту команду. Летом посмотрим, как сложится ситуация. Я не знаю, что решит ЦСКА .

Убедила ли Олича моя игра сегодня? Нельзя оценивать игрока по одной игре, но я хотел бы вернуться.