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Гогуа: «Не знаю, что решит ЦСКА, но я бы хотел вернуться»

13 апреля 2021, 05:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Защитник «Ротора» Седрик Гогуа, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал поражение от армейцев (0:2) в матче 25-го тура РПЛ, а также высказался на тему своего будущего.

ЦСКА — мощная команда, они пытаются сейчас бороться за тройку. Если хочешь обыграть их, надо стараться изо всех сил. Мы приехали сюда играть в футбол. Если бы у нас был шанс победить, то мы это сделали бы. У нас не было много подходов к воротам соперника, мы преимущественно защищались. Но сидеть в обороне все 90 минут невозможно.

Сейчас я в «Роторе» и до конца сезона борюсь за эту команду. Летом посмотрим, как сложится ситуация. Я не знаю, что решит ЦСКА.

Убедила ли Олича моя игра сегодня? Нельзя оценивать игрока по одной игре, но я хотел бы вернуться.

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Все комментарии
Ник Ликов
Ник Ликов
13 апреля в 22:09
Гогуа когда пришел повздорил уже на первой тренеровки с бульбашом,а тот обиделся и к бабаеву,мол тот ему не нужен,хотя под трансфером бульбаш также стоял,потому что в свое время он выразился,что не против иметь такого защитника,а научить как и куда бегать и зачем,проблем нету, муссу также ведь бульбаш не одобрил, и еще в свое время Марио также в ЦСКА косячил, что даже серьезно подумывали его спихнуть, но что сейчас творит Марио?
isamsn
isamsn
13 апреля в 13:30
Вместо Васина было бы неплохо.
Слайш
Слайш
13 апреля в 12:01
Вместо карпова было бы очень даже хорошо.. Карпов безнадежен, пока Мага в лазарете это точно было бы усилением
oFANATo
oFANATo
13 апреля в 11:18
Пошла тенденция что у нас очень много все время травмируются именно защитники
Можно было бы вернуть для подстраховки на этот случай
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
13 апреля в 10:57
В игре с ЦСКА Гогуа был лучшим среди игроков Ротора.( 2-3 спасения его). Но по одной игре судить сложно. Удачи в Роторе.
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 10:32
Я бы вернул.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 апреля в 09:02
Проблема Гогуа не в технике, а в отсутствии игровой дисциплины. Он часто теряет свою позицию - то бежит в атаку, то сваливается на край. Если бы не это, его не отдали бы в аренду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 08:10
Гогуа отлично играл!
VAN ARM
VAN ARM
13 апреля в 07:46
интересно зачем ты там нужен))) да и хозяин твой чтото молчит)))
Накир
Накир
13 апреля в 07:15
О нем у меня двоякое мнение.... пусть пока в аренде побудет..
Остапчук 67
Остапчук 67
13 апреля в 07:01
Сиди в "Роторе".
bashnat013
bashnat013
13 апреля в 06:23
где ты там боришься косячишь каждый матч надо было тебе вернуться перед матчем с цска
SHMEL258
SHMEL258
13 апреля в 06:21
Гогуа примерно такой же как Васин, может сыграть выше всяких похвал, но в основном косячит.
swed27
swed27
13 апреля в 05:55
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