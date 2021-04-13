Масалитин: «ЦСКА по игре не впечатляет. Последние три тура просто мучается»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре бывшей команды в последних трёх турах РПЛ под руководством нового главного тренера .

Три игры ЦСКА мучается, просто мучается. При определённых моментах «Ротор» мог забивать. Вот в первом тайме, когда мяч в Фернандеса попал – попади там в руки, могли и пенальти поставить, и во втором тайме в штангу попали. Запаса прочности просто-напросто нет, есть контроль, но мало продуктивных действий. Вот я три игры смотрел – с «Арсеналом» играл Чалов, две игры был Рондон в составе – очень мало продуктивных действий для нападающих. Сигурдссон и Эджуке практически не открываются за спину, что должны делать. Друг перед другом стоят, друг друга контролируют, в одну зону открываются. В плане организации игры ЦСКА пока не впечатляет.

Понятно, что Оличу необходимо время. Живой пример – Николич, который так же по ходу турнира принял команду. Пока перестраивал – потерял много очков, а прошёл сборы – сейчас команда очень хорошо выглядит и выигрывает. Вот так и Оличу нужно. Возможно, его назначение просто очень рано состоялось. Ему бы не помешал взгляд со стороны, покрутиться, повариться, понять возможности каждого. Думаю, что Березуцкие не хуже его были бы.