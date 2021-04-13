Масалитин: «ЦСКА по игре не впечатляет. Последние три тура просто мучается»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре бывшей команды в последних трёх турах РПЛ под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.
Три игры ЦСКА мучается, просто мучается. При определённых моментах «Ротор» мог забивать. Вот в первом тайме, когда мяч в Фернандеса попал – попади там в руки, могли и пенальти поставить, и во втором тайме в штангу попали. Запаса прочности просто-напросто нет, есть контроль, но мало продуктивных действий. Вот я три игры смотрел – с «Арсеналом» играл Чалов, две игры был Рондон в составе – очень мало продуктивных действий для нападающих. Сигурдссон и Эджуке практически не открываются за спину, что должны делать. Друг перед другом стоят, друг друга контролируют, в одну зону открываются. В плане организации игры ЦСКА пока не впечатляет.
Понятно, что Оличу необходимо время. Живой пример – Николич, который так же по ходу турнира принял команду. Пока перестраивал – потерял много очков, а прошёл сборы – сейчас команда очень хорошо выглядит и выигрывает. Вот так и Оличу нужно. Возможно, его назначение просто очень рано состоялось. Ему бы не помешал взгляд со стороны, покрутиться, повариться, понять возможности каждого. Думаю, что Березуцкие не хуже его были бы.
Конечно, мне бы хотелось, чтобы команда ЦСКА прессинговала, показывала современный футбол – но, к сожалению, чудеса бывают только где-нибудь в сказках. На сегодняшний момент имеем то, что имеем. Команда по игре не впечатляет.