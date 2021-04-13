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Масалитин: «ЦСКА по игре не впечатляет. Последние три тура просто мучается»

13 апреля 2021, 05:01

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре бывшей команды в последних трёх турах РПЛ под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

Три игры ЦСКА мучается, просто мучается. При определённых моментах «Ротор» мог забивать. Вот в первом тайме, когда мяч в Фернандеса попал – попади там в руки, могли и пенальти поставить, и во втором тайме в штангу попали. Запаса прочности просто-напросто нет, есть контроль, но мало продуктивных действий. Вот я три игры смотрел – с «Арсеналом» играл Чалов, две игры был Рондон в составе – очень мало продуктивных действий для нападающих. Сигурдссон и Эджуке практически не открываются за спину, что должны делать. Друг перед другом стоят, друг друга контролируют, в одну зону открываются. В плане организации игры ЦСКА пока не впечатляет.

Понятно, что Оличу необходимо время. Живой пример – Николич, который так же по ходу турнира принял команду. Пока перестраивал – потерял много очков, а прошёл сборы – сейчас команда очень хорошо выглядит и выигрывает. Вот так и Оличу нужно. Возможно, его назначение просто очень рано состоялось. Ему бы не помешал взгляд со стороны, покрутиться, повариться, понять возможности каждого. Думаю, что Березуцкие не хуже его были бы.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы команда ЦСКА прессинговала, показывала современный футбол – но, к сожалению, чудеса бывают только где-нибудь в сказках. На сегодняшний момент имеем то, что имеем. Команда по игре не впечатляет.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
13 апреля в 11:23
Масалитин, сейчас не красивая игра нужна, а набор очков.
Союзник противников
Союзник противников ответ Эдмон (раскрыть)
13 апреля в 10:37
ТОчно так же,как то,что если есть правила и знаки препинания,то ими надо пользоваться хотя бы в объёме своих знаний.
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 10:36
...а за три игры до этого-летали и...пролетали! Пять раз подряд.Как играли,так и играют-как требовали "братья-белорусы" четыре года.Кого для этого считали пригодным,разогнав ненужных.Цель теперь одна:Достойно доползти до финиша,не упав ниже четвёртого места.
нечитайло
нечитайло
13 апреля в 07:33
Должны оклематься
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 06:58
Согласен,игры нет!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
13 апреля в 06:42
Если учесть уровень соперников, то эти вымученные победы не могут не настораживать. По этим победам рано делать выводы. Впереди матчи с Сочи, Локо и Спартаком. Вот по ним уже будет видно чего они стоят. А пока рано делать какие то выводы.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 апреля в 06:24
Пусть лучше вымученные, но победы в каждом матче. Я бы даже не сказал, что они вымученные, ведь играем с преимуществом, не хватает исполнительского мастерства в завершающей стадии.
112910415
112910415
13 апреля в 06:23
для начала и так годится
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 06:05
Как никак а всё-таки выигрывают.
Эдмон
Эдмон
13 апреля в 05:51
если футбол мучение надо прекращать играть
ДСА
ДСА
13 апреля в 05:33
Мучается и побеждает.
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 05:26
Никто и не ждал, что ЦСКА начнёт сразу феерить.
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