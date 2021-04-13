В «Бока Хуниорс» хотят арендовать Торрейру у «Арсенала»

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13 апреля 2021, 15:15

«Бока Хуниорс» готова усилить работу над трансфером уругвайского полузащитника «Арсенала» , сообщает TyC Sports.

По информации источника, аргентинский клуб готов отдать за хавбека 1 млн евро и платить часть зарплаты 25-летнего футболиста, взяв его в аренду у «канониров» на следующий сезон.

В настоящее время Торрейра находится на правах аренды в мадридском «Атлетико». Недавно Лукас объявил, что хочет вернуться в Южную Америку по семейным обстоятельствам.