В «Бока Хуниорс» хотят арендовать Торрейру у «Арсенала»

«Бока Хуниорс» готова усилить работу над трансфером уругвайского полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, сообщает TyC Sports.
По информации источника, аргентинский клуб готов отдать за хавбека 1 млн евро и платить часть зарплаты 25-летнего футболиста, взяв его в аренду у «канониров» на следующий сезон.
В настоящее время Торрейра находится на правах аренды в мадридском «Атлетико». Недавно Лукас объявил, что хочет вернуться в Южную Америку по семейным обстоятельствам.
Он же отличный игрок, подойдёт любой команде высокого уровня..
Он же отличный игрок, подойдёт любой команде высокого уровня..