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В «Бока Хуниорс» хотят арендовать Торрейру у «Арсенала»

13 апреля 2021, 15:15

«Бока Хуниорс» готова усилить работу над трансфером уругвайского полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, сообщает TyC Sports.

По информации источника, аргентинский клуб готов отдать за хавбека 1 млн евро и платить часть зарплаты 25-летнего футболиста, взяв его в аренду у «канониров» на следующий сезон.

В настоящее время Торрейра находится на правах аренды в мадридском «Атлетико». Недавно Лукас объявил, что хочет вернуться в Южную Америку по семейным обстоятельствам.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
13 апреля в 19:47
Как так можно скатиться, чтобы до Боки дойти?
Он же отличный игрок, подойдёт любой команде высокого уровня..
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 16:50
По рукам пошел))))))
izrafel
izrafel
13 апреля в 15:19
Если есть желание, то почему бы и нет
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