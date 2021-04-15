ЦСКА готовит предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса»

Полузащитник «Палмейраса» Рафаэль Вейга может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, интерес к футболисту проявляют «Вольфсбург» и ЦСКА. «Армейцы» уже готовы сделать предложение по трансферу бразильца.
Напомним, что ещё одним заинтересованным в услугах Вейги клубом является «Спартак».
Недорог...(4,5 млн) мастеровит...
За последние полгода цена выросла в 3 раза...видать прогресс очевиден...
Есть атакующие полузащитники...а этот просто очень атакующий..
26 игр - 11 голов...(2020)
Сегодня опять забил...открыл счёт в ночном триллере с "Дефенсе"..
Интересно было бы посмотреть на него в РПЛ...
Странно что угас интерес Спартака к этому игроку.....скоро осень....еврокубки...
Недорог...(4,5 млн) мастеровит...
За последние полгода цена выросла в 3 раза...видать прогресс очевиден...
Есть атакующие полузащитники...а этот просто очень атакующий..
26 игр - 11 голов...(2020)
Сегодня опять забил...открыл счёт в ночном триллере с "Дефенсе"..
Интересно было бы посмотреть на него в РПЛ...
Странно что угас интерес Спартака к этому игроку.....скоро осень....еврокубки...