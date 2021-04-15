ЦСКА готовит предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса»

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15 апреля 2021, 23:18

Полузащитник «Палмейраса» может продолжить карьеру в РПЛ .

Как сообщается, интерес к футболисту проявляют «Вольфсбург» и ЦСКА . «Армейцы» уже готовы сделать предложение по трансферу бразильца.

Напомним, что ещё одним заинтересованным в услугах Вейги клубом является «Спартак».