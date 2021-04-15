ГлавнаяНовости

ЦСКА готовит предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса»

15 апреля 2021, 23:18

Полузащитник «Палмейраса» Рафаэль Вейга может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщается, интерес к футболисту проявляют «Вольфсбург» и ЦСКА. «Армейцы» уже готовы сделать предложение по трансферу бразильца.

Напомним, что ещё одним заинтересованным в услугах Вейги клубом является «Спартак».

Все новости
Слухи«Краснодар» не делал предложений по мексиканскому форварду Масиасу
Вчера, 18:08 Комментарии2
ЦСКА интересуется форвардом «Челси». Агент игрока подтвердил информацию
Вчера, 17:47 Комментарии27
СлухиЦСКА претендует на английского форварда
Вчера, 14:18 Комментарии9
Слухи«Рубин» поборется с «Манчестер Сити» за кенийского защитника
Вчера, 13:29 Комментарии9
Слухи«Зенит» хочет продлить контракт с Азмуном
Вчера, 12:24 Комментарии11
В «Химках» прокомментировали слухи об интересе к Пиняеву и Соколову
27 апреля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
19 апреля в 06:58
Неужели согласится, не вериться....
isamsn
isamsn
16 апреля в 20:07
Видимо готовится трансфер Влашича. В противном случае полузащитники клубу особо не нужны.
CSKA2012
CSKA2012
16 апреля в 18:41
Радует что бабки есть чтобы состав усилить )
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 10:25
Иностранцев уже на полноценный основной состав,больше,чем отечественных,а они всё мечтают...Я бы не рискнул сменить проверенного твёрдого троечника на того,кто учится на отлично в чужой школе чужого региона.Тем более,что и в этом сезоне полноценной летней подготовки у Олича не будет.
CSKA2012
CSKA2012 ответ stanichnik (раскрыть)
16 апреля в 09:01
В Италии его оставят )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 05:23
Олич должен сказать своё слово.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 01:51
Такой Джентльмен нужен срочно !!!
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 00:14
Для начала нужно определиться с дальнейшей судьбой в клубе Адолфо Гайча, а потом уже брать Вейга
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 23:57
Интересно было бы посмотреть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 23:39
Страшной силы игрок....
Недорог...(4,5 млн) мастеровит...
За последние полгода цена выросла в 3 раза...видать прогресс очевиден...
Есть атакующие полузащитники...а этот просто очень атакующий..
26 игр - 11 голов...(2020)
Сегодня опять забил...открыл счёт в ночном триллере с "Дефенсе"..
Интересно было бы посмотреть на него в РПЛ...
Странно что угас интерес Спартака к этому игроку.....скоро осень....еврокубки...
SHMEL258
SHMEL258
15 апреля в 23:20
Не знаю кто это, но надеюсь хлам не привезут.
drug01
drug01
15 апреля в 23:19
Будем ждать результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100