На Сигурдссона претендуют «Брайтон» и «Бернли»

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14 апреля 2021, 12:13

Источник сообщает, что «Брайтон» и «Бернли» интересуются полузащитником ЦСКА .

Английские клубы следят за игрой хавбека, однако пока не делали ЦСКА официальных предложений. Вероятно, к переговорам стороны приступят летом, когда откроется трансферное окно.