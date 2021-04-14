На Сигурдссона претендуют «Брайтон» и «Бернли»

Источник сообщает, что «Брайтон» и «Бернли» интересуются полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном.
Английские клубы следят за игрой хавбека, однако пока не делали ЦСКА официальных предложений. Вероятно, к переговорам стороны приступят летом, когда откроется трансферное окно.
Недавно Сигурдссон заявил, что может покинуть ЦСКА.
Если будут достойные предложения, надо отпускать Арнона . Он классный игрок, всегда играет с большой самоотдачей . Если уйдёт, то можно сказать ему спасибо за игры проведённые в ЦСКА и пожелать Удачи !!! Всем Добра !!!
Если будут достойные предложения, надо отпускать Арнона . Он классный игрок, всегда играет с большой самоотдачей . Если уйдёт, то можно сказать ему спасибо за игры проведённые в ЦСКА и пожелать Удачи !!! Всем Добра !!!