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На Сигурдссона претендуют «Брайтон» и «Бернли»

14 апреля 2021, 12:13

Источник сообщает, что «Брайтон» и «Бернли» интересуются полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном.

Английские клубы следят за игрой хавбека, однако пока не делали ЦСКА официальных предложений. Вероятно, к переговорам стороны приступят летом, когда откроется трансферное окно.

Недавно Сигурдссон заявил, что может покинуть ЦСКА.

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Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
14 апреля в 17:34, ред.
В Брайтоне чайки по поою летают
Союзник противников
Союзник противников
14 апреля в 14:18
Юстас Алексу :Не кизди раньше времени,спалишься!
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 13:22
Если сам футболист хочет играть в другом клубе, не в коем случае нельзя его удерживать. Ничего хорошего из этого не получится. Ни для клуба, не для самого игрока.
Если будут достойные предложения, надо отпускать Арнона . Он классный игрок, всегда играет с большой самоотдачей . Если уйдёт, то можно сказать ему спасибо за игры проведённые в ЦСКА и пожелать Удачи !!! Всем Добра !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 13:10
Сигурдссон нам самим нужен хотя летом можно и поговорить.
oFANATo
oFANATo
14 апреля в 12:24
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич порассуждал о будущей трансферной кампании армейцев.

— Хотел бы видеть больше хорватов в ЦСКА? Сейчас я не думаю об этом. Честно говоря, меня не волнует национальность игрока. Я заинтересован в приглашении хороших, качественных футболистов, которые сделают ЦСКА лучше. Это будет мотивом для моих действий и станет моим первым приоритетом, — сказал Олич.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
14 апреля в 12:19
Вполне возможно, для большинства исландцев мечта играть в АПЛ
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 12:14
Значит уйдёт
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