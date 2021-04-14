ГлавнаяНовости

Агент Хвичи проведет встречу с «Аяксом»

14 апреля 2021, 12:18

Как сообщает источник, агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ближайшее время проведёт встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом.

Нидерландский клуб заинтересован в приобретении игрока ближайшим летом.

Ранее хавбеком также интересовались «Аталанта», «Ювентус», «Милан», «Интер» и дортмундская «Боруссия».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Все новости
Слухи«Краснодар» не делал предложений по мексиканскому форварду Масиасу
Вчера, 18:08 Комментарии2
ЦСКА интересуется форвардом «Челси». Агент игрока подтвердил информацию
Вчера, 17:47 Комментарии27
СлухиЦСКА претендует на английского форварда
Вчера, 14:18 Комментарии9
Слухи«Рубин» поборется с «Манчестер Сити» за кенийского защитника
Вчера, 13:29 Комментарии9
Слухи«Зенит» хочет продлить контракт с Азмуном
Вчера, 12:24 Комментарии11
В «Химках» прокомментировали слухи об интересе к Пиняеву и Соколову
27 апреля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
14 апреля в 15:20
Было много разговоров об интересе Интера Милана Баварии и т.д а вот Аякс как мне кажется вполне нормальныый вариант. Клуб заточен на развитие молодых талантливых игроков, с дальнейишей перепродажей их в европейские ТОП клубы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 15:07
Хвиче надо ехать в Италию или в Испанию.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 15:04
Это сообщение относится к категории "слухи". Смею предположить, что оно так и не перейдёт в разряд "официально". Фк Аякс является известной европейской кузницей кадров, выпускающей ежегодно десятки молодых футболистов, зарабатывая ни их продаже приличные деньги. Покупка Кварацхелии была бы актуальна ещё два года назад, ну хотя бы в прошлое лето, когда ценник на него был в пределах трёх миллионов, но сейчас, когда трансфер-маркет оценивает Хвичу в пятнадцать миллионов, данная сделка по продаже его из Рубина в Аякс выглядит мало вероятной.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
14 апреля в 14:42
Аякс идеальный вариант для врыва на европейскую арену, конкуренция не такая как в топ клубах и команда постоянно в лч.
berda2003
berda2003
14 апреля в 14:29
погубят парня - скоро имя станет нарицательным... всякая шваль, на нём, торопится бабки срубить...
Baggio R.
Baggio R.
14 апреля в 14:25
Может пойти по стопам соотечественников - Кинкладзе и Арвеладзе.
Союзник противников
Союзник противников
14 апреля в 14:21
С рек сошёл лёд,торговцы живым товаром проснулись от зимней спячки и активизировались вместе с клещами.Караваны перелётных птиц потянулись на север,а купцы засмолили борта своих невольничьих шхун.
за
за ответ Против ЦСКА (раскрыть)
14 апреля в 14:02
Не думаю, что в Рубине ему много платят.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 апреля в 13:32
То есть дрались за него Милан, Интер и Юве, а победил Аякс?))
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 13:09
Агент суетится - это понятно. А руководство Рубина как на это смотрит??? Есть подозрения, что Хвичу еще на год оставят в Рубине.
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 12:53
Если агент провернёт эту сделку , то ему можно только поаплодировать!Это думаю то что нужно для Хвичи!В Аяксе отлично умеют разглядеть молодое дарование и работать с ними!Надеюсь талант Хвичи пройдет огранку в Аяксе и потом он заиграет в топ клубе!Всё у него для этого есть!Удачи ему!
makkie
makkie
14 апреля в 12:49
Аякс для Хвичи - наилучший вариант.
Еще может в Зальцбург перейти, чтобы потом в Лейпциг или Боруссию запрыгнуть.
ARMENIAN
ARMENIAN
14 апреля в 12:41
это было бы разумно. Уровень чемпионата Нидерландов не сильно отличается от российского, к тому же Аякс - это всегда Еврокубки. А дальше можно будет и в гранд какой-нибудь. Как по мне, это идеальный вариант.
d_fincher
d_fincher
14 апреля в 12:40
Агент Дзюбы уже проводил. Никакого смысла.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 12:38, ред.
Аякс как всегда молодцы. Одна из лучших футбольных школ Европы. Поставщик молодых дарований в топ клубы. Бизнес налажен, как нельзя лучше. Можно только позавидовать налаженной работе всей системы Аякса. Неужели наши "великие" умы менеджеров российского футбола, этого не видят и не хотят вносить всё то хорошее, что приносило бы только пользу нашему футболу и росту качества молодёжи как футболистов. Печально досадно и нечем помочь.
А Хвичи конечно пожелать Удачи !!! Всем Добра !!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 апреля в 12:31
В плане развития "Аякс" лучший вариант, но платить много они не будут.
Asper
Asper
14 апреля в 12:26
Может, и неплохо - такой плавненький переход в Европу, через Эредивизию. Которую он, разумеется, просто порвет
beefs
beefs
14 апреля в 12:23
пора ему уже за бугор...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100