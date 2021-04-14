Агент Хвичи проведет встречу с «Аяксом»

Как сообщает источник, агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ближайшее время проведёт встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом.
Нидерландский клуб заинтересован в приобретении игрока ближайшим летом.
Ранее хавбеком также интересовались «Аталанта», «Ювентус», «Милан», «Интер» и дортмундская «Боруссия».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
А Хвичи конечно пожелать Удачи !!! Всем Добра !!!
А Хвичи конечно пожелать Удачи !!! Всем Добра !!!