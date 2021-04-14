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Гендиректор «Рубина»: «На нас из „Аякса“ по Хвиче пока никто не выходил»

14 апреля 2021, 19:03

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на информацию о том, что «Аякс» ведёт переговоры с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

На нас из «Аякса» пока никто не выходил. По регламенту Хвича не может проводить какие-либо переговоры сейчас. Он игрок «Рубина», у него долгосрочный контракт. Какие-то люди ходят, о чём-то разговаривают, пытаются какую-то команду искать. Мне кажется, что подобные разговоры вредят самому Хвиче и клубу. Наверное, он всё равно читает. Он видит, что какой-то там «Аякс» им интересуется. Возможно, ему кто-то рассказывает всякие слухи. Он молодой парень, а это пока вредит ему.

У нас нет никакого желания его продать. Даже не так. У нас есть стремление сохранить его в «Рубине» надолго. Дать ему хорошие условия, предложить ему какие-то бонусы. То есть, сделать так, чтобы ему было комфортно находиться у нас. И вообще, может, и действительно ему стоит у нас побыть подольше.

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ermak6848
ermak6848
14 апреля в 19:43
Камень брошен и ищите утку...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 19:16
ОХОТА НА УТОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!!
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 19:12
Всё ё это дело тёмное.
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 19:07
Там ищут обходные пути.
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