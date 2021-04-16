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Тренер, сравнивший судью с Гитлером: «Расценил эпизод немножко неправильно»

16 апреля 2021, 09:59

Наставник футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко объяснил свои нашумевшие высказывания в адрес арбитра после матча против команды Калмыцкого государственного университета из Элисты.

После того самого интервью я пошел в судейскую и, честно говоря, хотел там все разнести и обложить всех матом. Но потом мне помощник судьи показал момент, где Ливанов дергает за руку игрока «Калмыкии». И там реально видно, что это желтая карточка. Получилось, что я расценил эпизод немножко неправильно.

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Эдмон
Эдмон ответ Союзник противников (раскрыть)
16 апреля в 13:52
    David Young
    David Young ответ Супервайзер (раскрыть)
    16 апреля в 13:30
    Много кто его демонизирует. Тот наставник наверняка из таких. А так вообще его слова не только абсурдны, но и некорректны. К тому же очень нелогичны. Тут несравнимые вещи, но в его сознании, видимо, не так уж отличаются, что печально.
    Супервайзер
    Супервайзер ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    16 апреля в 13:27
    В Наполеона-то за что?)
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    16 апреля в 12:18
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 апреля в 12:08
    Так выбор же был, просто погорячился немного:
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Эдмон (раскрыть)
    16 апреля в 11:36
    Уже лучше;осталось понять,кому "для них"-представителей клуба,или "неопределённой группе лиц и государств":
    Эдмон
    Эдмон ответ Союзник противников (раскрыть)
    16 апреля в 11:08
    Скорей всего для них
    112910415
    112910415
    16 апреля в 10:43
    ну, куда деваться от ситуативных эмоций ...
    STVA 1
    STVA 1
    16 апреля в 10:36
    Погорячился малёха!
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 апреля в 10:15
    Это Ростовский университет,а что бы аборигены услышали от представителя Сельмаша в этой ситуации!!!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Эдмон (раскрыть)
    16 апреля в 10:14, ред.
    Для тебя это было бы ещё негативнее???
    Эдмон
    Эдмон
    16 апреля в 10:05
    Хорошо не с Путиным сравнил
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 апреля в 10:00
    Круто он обошёлся...
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