Тренер, сравнивший судью с Гитлером: «Расценил эпизод немножко неправильно»

Наставник футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко объяснил свои нашумевшие высказывания в адрес арбитра после матча против команды Калмыцкого государственного университета из Элисты.

После того самого интервью я пошел в судейскую и, честно говоря, хотел там все разнести и обложить всех матом. Но потом мне помощник судьи показал момент, где Ливанов дергает за руку игрока «Калмыкии». И там реально видно, что это желтая карточка. Получилось, что я расценил эпизод немножко неправильно.