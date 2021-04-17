ГлавнаяНовости

Пепе: «Думаю, Роналду счастлив в Турине»

17 апреля 2021, 05:31

Защитник «Порту» Пепе ответил на вопрос о том, рассмотрит ли его партнёр по сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», вариант с возвращением в родную страну.

Честно говоря, учитывая то, насколько я его знаю, я не знаю, потерпит ли он то, как многие люди в Португалии говорят о футболе.

Я думаю, что он счастлив в Турине, он лучший бомбардир Серии А, а те, кто критикуют его, не знают, как сложно забивать больше 30 голов каждый год.

То, что может делать Криштиану, просто невероятно. Я надеюсь, он останется там на долгие годы, радуя поклонников футбола и отлично представляя Португалию, как он делал всегда.

Ранее появился слух о том, что экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посоветовал президенту туринского клуба Андреа Аньелли избавиться от Роналду.

Все новости
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии0
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale
17 апреля в 11:10
ну фанаты вряд ли счастливы
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 09:19
Он там где хочет !!!
Elliada
Elliada
17 апреля в 08:12
Счастливые футболками не швыряют
VAN ARM
VAN ARM
17 апреля в 07:52
без титулов и рекордов он явно печален)))
112910415
112910415
17 апреля в 07:50
едва ли он счастлив :
амбиции всё те же, а результаты уже не те
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 05:49
Рон не думаю что счастлив
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 05:45
Без трофеев не очень он счастлив.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100