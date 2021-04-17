Пепе: «Думаю, Роналду счастлив в Турине»

Защитник «Порту» Пепе ответил на вопрос о том, рассмотрит ли его партнёр по сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», вариант с возвращением в родную страну.
Честно говоря, учитывая то, насколько я его знаю, я не знаю, потерпит ли он то, как многие люди в Португалии говорят о футболе.
Я думаю, что он счастлив в Турине, он лучший бомбардир Серии А, а те, кто критикуют его, не знают, как сложно забивать больше 30 голов каждый год.
То, что может делать Криштиану, просто невероятно. Я надеюсь, он останется там на долгие годы, радуя поклонников футбола и отлично представляя Португалию, как он делал всегда.
Ранее появился слух о том, что экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посоветовал президенту туринского клуба Андреа Аньелли избавиться от Роналду.
амбиции всё те же, а результаты уже не те
амбиции всё те же, а результаты уже не те