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«Судьи отдают долги Сухине». Федотов — о пенальти в матче «Локо» — «Ростов»

17 апреля 2021, 18:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с пенальти в матче «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Сухине. На VAR работает Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.

Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова».

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Все комментарии
vm777
vm777 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
18 апреля в 12:11
По версии Локо-экспертов тут два варианта: либо Федун покупает судей, чтобы дискредитировать чистейший Локо, либо этим занимается Гинер)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
18 апреля в 09:28
Который год подряд уже в матчах последних туров у Локо очень интересные судейские решения принимаются, прямо влияющие на итоговый расклад на финише. Может и совпадение
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 08:03
На VAR работает Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251938/fedotov-igor

Где то логика в словах Федотова теряется. Панин наоборот должен был затаить обиду на Сухину и в таких ситуациях делать ему проблемы.
Больше прослеживается обида Федотова на то, что его вышвырнули из судей.
112910415
112910415
18 апреля в 07:36
невероятное решение ВАР ...
морозз
морозз
17 апреля в 22:16
Да здесь не говорить а вопить надо...кто назначил и продублировал этот пенальти на ВАРе должны быть наказаны и с позором выгнаны с футбольных площадок! ВАР превращается в лохотрон, пипец!
n272nm
n272nm ответ Николай 86 (раскрыть)
17 апреля в 21:58
Я уже посмотрел обзор и, пожалуй, соглашусь с тобой. Левый пеналь и левое удаление.
Николай 86
Николай 86 ответ n272nm (раскрыть)
17 апреля в 21:53
Там при счете 2:1 было абсолютно левое удаление (первым нарушал Жемалетдинов). А через некоторое время абсолютно левый пенальти, и счет стал 3:1. Это надо видеть, на словах не объяснить)
До этих событий Ростов вполне мог отыграться
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 апреля в 21:49
Так уберите оставьте одних Орловых
n272nm
n272nm
17 апреля в 21:32
Я. к сожалению, не смотрел этот матч, но какой смысл говорить о пенальти, если Локо выиграл 4-1?! Ну, бог с ним, левый пенальти, счет 3-1 и чО это меняет?!
hurricaneole
hurricaneole ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 апреля в 21:15
Как пенальти, может не сказаться на результате матча!?!? Это что-то!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
17 апреля в 21:12
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 апреля в 21:04
    Всю эту шумиху поднял и проплачивает федун и все действия должны принести плюсовые баллы спартаку.
    Сп62
    Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
    17 апреля в 20:06
    А здесь не обсуждается игра команд. Вопрос, как всегда, о судействе.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    17 апреля в 19:46
    Это мелочи. Локо по игре заслужил победу. И судьи ни причем.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    17 апреля в 19:41
    Очередная судейская ошибка
    112910415
    112910415
    17 апреля в 19:20
    даже близко не пенальти
    berda2003
    berda2003
    17 апреля в 19:19
    вилков прогрессирует по наглому ...
    Ironigor
    Ironigor
    17 апреля в 19:14
    Был или не был пенальти, не так важно в этой встрече.
    Локомотив, как и говорил на сегодняшний день самый стабильный и классно играющий клуб. Ростов как все знают только строится, но уже и сейчас видно дух и стремление бороться с любым соперником . Не всегда это конечно получается, но это только становление новой боевитой команды. Сегодня Локомотив превосходил своего соперника и заслуженно победил. А зацикливаться в данном случае на правомерности пенальти, я думаю раздувать из этого какой то подвох против Ростова не стоит . Хоть я и болел за Ростов, но счёт на табло и лишние разговоры не нужны. Удачи желаю и Ростову и Локо в дальнейшем !!!
    ВСЕМ ДОБРА !!!
    Николай 86
    Николай 86
    17 апреля в 19:03
    Сегодня снялись все вопросы касательно влияния сухины на исход матчей
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 апреля в 18:58
    Победа Локо вполне заслуженна. Слишком много наошибались игроки Ростова. Что касается пенальти , то мое мнение , его не было. Но это ни в коей мере не сказалось бы на результате. Локо был лучше - определенно и победа его вопросов не вызывает.
    Всем здоровья.
    ABir
    ABir
    17 апреля в 18:47
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      17 апреля в 18:46
      Я не могу точно утверждать был пеналь или нет, но в том что судьи ВАР должны были позвать Вилкова посмотреть повтор я уверен
      ДСА
      ДСА
      17 апреля в 18:46
      Сухину нужно убирать
      STVA 1
      STVA 1
      17 апреля в 18:45
      Игоряша везде!Без мыла в Ж...пу влезет))
      Futurista
      Futurista
      17 апреля в 18:44
      Опять Локо оскандалился...казалось бы при чем тут Спартак)...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      17 апреля в 18:41
      Как надоел этот Федотов...
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