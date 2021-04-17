«Судьи отдают долги Сухине». Федотов — о пенальти в матче «Локо» — «Ростов»

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с пенальти в матче «Локомотив» — «Ростов» (4:1).
Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Сухине. На VAR работает Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.
Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова».
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Локомотив, как и говорил на сегодняшний день самый стабильный и классно играющий клуб. Ростов как все знают только строится, но уже и сейчас видно дух и стремление бороться с любым соперником . Не всегда это конечно получается, но это только становление новой боевитой команды. Сегодня Локомотив превосходил своего соперника и заслуженно победил. А зацикливаться в данном случае на правомерности пенальти, я думаю раздувать из этого какой то подвох против Ростова не стоит . Хоть я и болел за Ростов, но счёт на табло и лишние разговоры не нужны. Удачи желаю и Ростову и Локо в дальнейшем !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Локомотив, как и говорил на сегодняшний день самый стабильный и классно играющий клуб. Ростов как все знают только строится, но уже и сейчас видно дух и стремление бороться с любым соперником . Не всегда это конечно получается, но это только становление новой боевитой команды. Сегодня Локомотив превосходил своего соперника и заслуженно победил. А зацикливаться в данном случае на правомерности пенальти, я думаю раздувать из этого какой то подвох против Ростова не стоит . Хоть я и болел за Ростов, но счёт на табло и лишние разговоры не нужны. Удачи желаю и Ростову и Локо в дальнейшем !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!