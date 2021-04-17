«Судьи отдают долги Сухине». Федотов — о пенальти в матче «Локо» — «Ростов»

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с пенальти в матче «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Сухине. На VAR работает Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.

Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова».