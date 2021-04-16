В УЕФА отстранили Лапочкина, «Локомотив» наказали из-за Сухины. Российские арбитры – генератор веселья

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вчера, 16:21

С сарказмом смотрим на приключения бывших и нынешних рефери.

Забыл доложить о попытке подкупа

Латвийская полиция расследует дела, связанные с незаконными ставками на футбол. В телефоне одного из фигурантов нашли переписку с Лапочкиным. Обвиняемый предлагал российскому рефери повлиять на игру «Венспилс» — «Бордо» (0:1) в квалификации Лиги Европы в 2018-м.

Материалы передали в УЕФА , и там отстранили Лапочкина от работы на три месяца. В РПЛ с 25 марта судить не может, для него сезон закончен. Сговор пока не доказан, но рефери второй раз связан с балтийской криминальной историей. Раньше под подозрением оказался родственник бывшего лайнсмена Лапочкина.

Теперь судья не доложил в УЕФА о попытке подкупа. Даже если отказался, не сообщить, что аферисты подстраивают результаты еврокубков – грубое нарушение. Теперь компетентные органы УЕФА выяснят, не причастен ли арбитр к похожим случаям.

Игру «Бордо» отсудил без скандалов, но когда судью не смущает, что его пытаются подкупить, то надо проверить все матчи. Дело серьезное, а поведение опытного арбитра — нет. Вроде бы взрослые мужчины за сорок, а ошибки, как у Турбина в ФНЛ , нарочно не придумать.

Сложно серьезно воспринимать рефери РФС , раз в этом сезоне в РПЛ у них уже суммарно 32 подтвержденные ЭСК ошибки. Тридцать две, и на счету Лапочкина три штуки. Он среди лидеров и по спорным моментам, и по признанным официально ляпам.

Безошибочный Левников-младший

Оставьте на пороге этого разговора обувь, ведь весна выдалась дождливой. И забудьте об эмоциях фанатов отдельных клубов. Речь не о событиях игры «Локомотива» и «Спартака», а о реакции ЭСК, где трудится отец арбитра Левникова. И где рассматривают жалобы клубов.

Приходится постоянно анализировать работу разных рефери. Все команды рано или поздно обращаются за консультациями, как тот же «Ростов». Нормальный процесс, который сделал открытыми оценки труда рефери. Напомним, что лучшие из них получат премии до 3 миллионов рублей поверх оклада и гонорара за отдельные матчи.

Возможно, наградят именно Левникова? По количеству эпизодов, что вызвали сомнения, Кирилл делит первое место в РПЛ . Но если у рефери Сухого нашли 4 ошибки из 11, то у Кирилла ни одной из одиннадцати. Только у Левникова такой результат после проверки ЭСК из арбитров, что судят РПЛ часто. Формулировка «без явных ошибок» все списывает?

Игра в папины дочки и мамины сыновья на таком уровне недопустима. Самоотвод берут сразу два эксперта – Левников-старший и Зуев, и это искажает оценки именно Кирилла. Остальные члены ЭКС, что постоянно общаются с его отцом, очень добры к молодому рефери.

Ку-ку, Кукуляк. И хождения Сухины

Кукуяна легко спутать с Кукуляком, и в этом сезоне уже оба отличились. Первого отряжали в ФНЛ за грехи, но на 10-й секунде матча поставил пенальти в ворота «Торпедо» за… фол за пределами штрафной площади. Мощный судья, и помощники у него глазастые.

А мистер Кукуляк так отработал игру «Уфы» и «Ахмата», что попал в футбольный фольклор. Пресс-служба уфимцев обыграла фамилию арбитра, используя «ку-ку» и короткое матерное междометие:

Евгений просто не хотел лишний раз извиняться или услышать о себе то, что слышал Вилков? Молодой еще, жить хочет. Но есть умудренный опытом Сухина, что досконально знает все регламенты. Представителю клуба нельзя трижды заходить в гости к судьям до начала важного дерби.

Особенно когда на кону премиальные УЕФА от участия в ЛЧ в размере 25 миллионов евро. Объяснения Сухины выглядят слабо – зачем-то 4 минуты провел с арбитрами, хотя начальник «Спартака», что заглянул с документами, так долго с ними не болтал. Может, пора навести порядок и поставить нормальных охранников, что запретят контакты с рефери, запрещенные регламентом?

Полиграф и «пенсия по здоровью»

В РФС играют в «Штази», прогоняя рефери через полиграфы. Хотя такие показания легко исказить, приняв определенные медикаментозные препараты. И ни один суд не примет результат допроса в коморке РФС . Но для Дюкова данные опросов важны, раз Еськов завершил карьеру «по состоянию здоровья».

Позже Кашшаи заявил, что он счастлив, ведь Еськов, проваливший тест на полиграфе, будет обучать новых арбитров. Л – логика. И для 48-летнего Безбородова этот сезон станет последним? «Краснодар» величал его «непотопляемым», но «Титаник» тоже так именовали. А вот вечное сияние чистого Вилкова продолжается, но с середины осени работает на рядовых играх.

В нынешних условиях ни один миллиардер, который пока не прикупил футбольный клуб РПЛ , не построит на базе того же «Амкара» команду для еврокубков, раз на распределение мест влияют ошибочные судейские свистки. Отсутствие правосудия точно сказалось на таблице, и это не оценочное суждение, а факт на основе решений ЭСК.

Не хочется кумовства и развязки сезона под фанфары судейских скандалов. Работа арбитров точно не украшает РПЛ , хотя судьи генерируют веселые истории вот уже три десятилетия. Но веселье только для нейтрального зрителя. Глобально вреда для популяризации игры в стране больше. Правосудие – фундамент развития любой отрасли. Когда его нет, то все попытки исправить сломанную систему не принесут пользы.

Причем проблема не лишь в старых волках. Молодой Кирилл Левников останется надолго, ведь «перспективный». В этом сезоне вину за его ошибки перекладывали на Безбородова (в Краснодаре) и операторов дерби со «Спартаком» – якобы не предоставили нужные повторы. А затем сместили акцент на Сухину и Козловцева. Показательно, что представители московских клубов не спрашивали разрешения, вламываясь в судейскую комнату.

Хотя бы щепотка культуры не помешает. Сухина прекрасно понимал, что ему нельзя трижды заходить в судейскую, но три раза подряд нарушил закон. Зачем? Ему выдали штраф в 150 тысяч рублей, а «Локомотив» сыграет один матч на нейтральном поле за пределами Москвы — дерби против «Динамо» пройдет в Химках. Вот только ни один штраф не отменит влияние на результаты сезона 32 подтвержденных официально ошибок.