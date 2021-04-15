Ройс: «Если бы такой пенальти дали нам, мы бы всё равно протестовали»

Капитан дортмундской «Боруссии» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира прокомментировал решение судьи Карлоса дель Серро Гранде назначить пенальти в ворота немецкого клуба за игру рукой у Эмре Джана.

С моей позиции это была игра рукой. Но мне также только что сказали, что мяч отскочил в руку от головы Эмре. По правилам ФИФА это не пенальти.

Если бы такое случилось с соперником, мы бы тоже громко протестовали, нужно быть честными. Надо честно признать, что «Сити» был сильнее и умнее нас сегодня.

Нужно признать это без зависти. Тем не менее если бы мы не пропустили этот гол, возможно, смогли бы сохранить интригу в матче.