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Ройс: «Если бы такой пенальти дали нам, мы бы всё равно протестовали»

15 апреля 2021, 05:25
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира прокомментировал решение судьи Карлоса дель Серро Гранде назначить пенальти в ворота немецкого клуба за игру рукой у Эмре Джана.

С моей позиции это была игра рукой. Но мне также только что сказали, что мяч отскочил в руку от головы Эмре. По правилам ФИФА это не пенальти.

Если бы такое случилось с соперником, мы бы тоже громко протестовали, нужно быть честными. Надо честно признать, что «Сити» был сильнее и умнее нас сегодня.

Нужно признать это без зависти. Тем не менее если бы мы не пропустили этот гол, возможно, смогли бы сохранить интригу в матче.

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Все комментарии
boom4321
boom4321
15 апреля в 10:13, ред.
Чет вы не сильно протестовали, когда вам пеналь в первом матче не поставили, давай не свисти. При этом забитом пенале счет должен был бы быть 2:0 и "досвиданье" было бы уже в первом матче
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
15 апреля в 08:54
В этом эпизоде ни какого "отскока" не было! Мяч траекторию полёта НЕ изменил!
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
15 апреля в 08:07
во всех матчах Сити судьи ошибаются в их "пользу" - совпадение ?
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 06:52
Надо уже вернуть официально правило, что отскок от любой части своего тела в свою руку - это не нарушение!
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 06:21
По игре Сити лучше был!Чего уж там!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mihaluch (раскрыть)
15 апреля в 06:21
Сила без судьи ни что, тем более что забудется а результат останется. А результат тактв что гол с левого пенальти стал победным
25процентный клоун
25процентный клоун
15 апреля в 06:17
Пенальти нарушил спортивный принцип, левый пенальти
112910415
112910415
15 апреля в 06:03
судейские ошибки никогда не изжить ...
swed27
swed27
15 апреля в 05:39
Как же печально что судейские ошибки влияют на исход матчей
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 05:38
Сити несмотря на всё был сильнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 05:38
Ох уж эти судьи...
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