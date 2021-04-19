Мещеряков: «Суперлига — это большой удар по европейскому футболу»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Создание Суперлиги обсуждалось уже очень давно. На мой взгляд, делать какие-то однозначные выводы пока рано, нужно подождать реакции клубов и лиг.

На мой взгляд, это очень большой удар по европейскому футболу. Во главе угла создания Суперлиги лежат не интересы болельщиков и развитие футбола, а только лишь денежный интерес клубов-создателей.