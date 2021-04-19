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Мещеряков: «Суперлига — это большой удар по европейскому футболу»

19 апреля 2021, 11:33

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Создание Суперлиги обсуждалось уже очень давно. На мой взгляд, делать какие-то однозначные выводы пока рано, нужно подождать реакции клубов и лиг.

На мой взгляд, это очень большой удар по европейскому футболу. Во главе угла создания Суперлиги лежат не интересы болельщиков и развитие футбола, а только лишь денежный интерес клубов-создателей.

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Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 апреля в 13:10
суперлига - большой удар по мещерякову )
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 12:10
Заварили клубы "кашку". Какова эта "кашка" будет на вкус пока неясно. УЕФА свою "похлебку" , я так понимаю" , делить ни с кем не собирается. Разборки предстоят серьезные. Сколько это продлится - никому не известно. Ждем продолжения разборок между заговорщиками и УЕФА. Во что все это выльется пока только одному богу известно.
Всем здоровья.
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 11:45
Когда все что-то критикуют из этого что-то выходит что-то хорошее))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 11:34
Да не выйдет у них ничего...
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