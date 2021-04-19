Газзаев — о Суперлиге: «Я отношусь к этому решению крайне отрицательно»

Бывший тренер ЦСКА считает, что создание Суперлиги может привести к тому, что интерес к футболу во многих странах начнет падать.

Я отношусь к этому решению крайне отрицательно. На протяжении последних десятилетий была выработана хорошая система международных игр — в Кубке европейских чемпионов играли только победители национальных турниров, команды, занявшие со второго по четвертое места, играли в Кубке УЕФА , а победители национальных кубковых чемпионатов играли в Кубке обладателей кубков, в котором в свое участвовали киевское и тбилисское «Динамо», становившиеся победителями турнира. После этого произошла реорганизация, сделали Лигу чемпионов и Лигу Европы, два этих турнира, на мой взгляд, вполне себя оправдали, поэтому я считаю, что нет смысла что-то менять. Третий вариант реорганизации — увеличить количество команд-участниц Лиги чемпионов, о чем говорил президент УЕФА , таким образом организация идет на то, чтобы помогать странам развивать футбол, потому что если 15 команд будут играть в одном турнире, а остальные пять участников постоянно меняться по еще пока неясному принципу, в других странах интерес к футболу будет падать, чего нельзя допустить.