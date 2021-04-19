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Газзаев — о Суперлиге: «Я отношусь к этому решению крайне отрицательно»

19 апреля 2021, 11:03

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что создание Суперлиги может привести к тому, что интерес к футболу во многих странах начнет падать.

Я отношусь к этому решению крайне отрицательно. На протяжении последних десятилетий была выработана хорошая система международных игр — в Кубке европейских чемпионов играли только победители национальных турниров, команды, занявшие со второго по четвертое места, играли в Кубке УЕФА, а победители национальных кубковых чемпионатов играли в Кубке обладателей кубков, в котором в свое участвовали киевское и тбилисское «Динамо», становившиеся победителями турнира. После этого произошла реорганизация, сделали Лигу чемпионов и Лигу Европы, два этих турнира, на мой взгляд, вполне себя оправдали, поэтому я считаю, что нет смысла что-то менять. Третий вариант реорганизации — увеличить количество команд-участниц Лиги чемпионов, о чем говорил президент УЕФА, таким образом организация идет на то, чтобы помогать странам развивать футбол, потому что если 15 команд будут играть в одном турнире, а остальные пять участников постоянно меняться по еще пока неясному принципу, в других странах интерес к футболу будет падать, чего нельзя допустить.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 апреля в 12:37
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 апреля в 12:35
Так идея для создания Суперлиги была подана самим Газзаевым:
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
19 апреля в 11:25
Время покажет...
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 11:13
Ни чего не надо менять.
beefs
beefs
19 апреля в 11:06
зато прибыли у турнира повысятся...
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