Иванов: «Суперлига убьёт футбол во всей Европе»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал идею о создании Европейской Суперлиги.

Подобные лиги убивают футбол. Богатые станут еще богаче. Все деньги, которые крутятся в футболе, будут уходить 12 клубам. Не забывайте, что за Лигу чемпионов команды зарабатывают неплохие деньги. Команды из небольших европейских стран пополняют свой бюджет на год за игры в еврокубках. Создание Суперлиги — это неправильно, так не должно быть. От этого и национальные чемпионаты же страдают. Тут очень много непонятных моментов. Надеюсь, что ФИФА и УЕФА примут разумное решение. Суперлиги быть не должно.