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Иванов: «Суперлига убьёт футбол во всей Европе»

19 апреля 2021, 13:04

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал идею о создании Европейской Суперлиги.

Подобные лиги убивают футбол. Богатые станут еще богаче. Все деньги, которые крутятся в футболе, будут уходить 12 клубам. Не забывайте, что за Лигу чемпионов команды зарабатывают неплохие деньги. Команды из небольших европейских стран пополняют свой бюджет на год за игры в еврокубках. Создание Суперлиги — это неправильно, так не должно быть. От этого и национальные чемпионаты же страдают. Тут очень много непонятных моментов. Надеюсь, что ФИФА и УЕФА примут разумное решение. Суперлиги быть не должно.

Не хочу гадать, что будет — если будет. Непонятно пока. Слово сейчас за ФИФА и УЕФА, которые негативно отреагировали на это. Надеюсь, что они убедят клубы не создавать такой лиги. Некоторые люди хотели у нас в России сделать что-то подобное. Предлагали создать лигу из 12 клубов. Это неправильно, это бы убило футбол в России. А Суперлига убьет футбол во всей Европе.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 13:38
Посмотрим что получится!
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 13:21
Внесёт хаос - это точно.
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
19 апреля в 13:15
Многие моменты ему непонятны, но печонкой чует, что-то нехорошее и накладывает табу.
pomor45
pomor45
19 апреля в 13:12
В своё время НХЛ и НБА убивали европейский хоккей и баскетбол, но, как видим, все живут неплохо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 13:07
Иванов прям такой специалист!
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