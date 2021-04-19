Лебедев: «Мы вряд ли в обозримое десятилетие попадём в Суперлигу»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги.
Крушение клубного футбола? Я бы так громко не стал говорить. Видимо, ведущим европейским клубам надоел формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, поэтому они решили создать нечто более сильное и интересное. Безусловно, Суперлига затмит все соревнования по зрелищности, по посещаемости и по интересу. Потому что в той же Лиги чемпионов сильные команды встречаются только на стадии плей-офф. А здесь это будет с первого же матча. Конечно, с финансовой точки зрения этот формат очень прибыльный. УЕФА и ФИФА нужно срочно предпринимать какие-то изменения в существующей системе, чтобы не остаться на футбольной обочине.
Где же место России в новой футбольной системе? Все прекрасно понимают, прямо там, на зрительской трибуне. Нет места нашем клубам в этом турнире. Вряд ли Суперлига будет приглашать сильнейших из всех стран, потому что они опять скатятся в формат Лиги чемпионов. Как бы ни старались наши футбольный клубы, мы вряд ли в обозримое десятилетие попадём в Суперлигу. Будем смотреть по телевизору, а наши футболисты будут учиться играть на приставке в FIFА.