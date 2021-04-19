Лебедев: «Мы вряд ли в обозримое десятилетие попадём в Суперлигу»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги.

Крушение клубного футбола? Я бы так громко не стал говорить. Видимо, ведущим европейским клубам надоел формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, поэтому они решили создать нечто более сильное и интересное. Безусловно, Суперлига затмит все соревнования по зрелищности, по посещаемости и по интересу. Потому что в той же Лиги чемпионов сильные команды встречаются только на стадии плей-офф. А здесь это будет с первого же матча. Конечно, с финансовой точки зрения этот формат очень прибыльный. УЕФА и ФИФА нужно срочно предпринимать какие-то изменения в существующей системе, чтобы не остаться на футбольной обочине.