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Лебедев: «Мы вряд ли в обозримое десятилетие попадём в Суперлигу»

19 апреля 2021, 11:43

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги.

Крушение клубного футбола? Я бы так громко не стал говорить. Видимо, ведущим европейским клубам надоел формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, поэтому они решили создать нечто более сильное и интересное. Безусловно, Суперлига затмит все соревнования по зрелищности, по посещаемости и по интересу. Потому что в той же Лиги чемпионов сильные команды встречаются только на стадии плей-офф. А здесь это будет с первого же матча. Конечно, с финансовой точки зрения этот формат очень прибыльный. УЕФА и ФИФА нужно срочно предпринимать какие-то изменения в существующей системе, чтобы не остаться на футбольной обочине.

Где же место России в новой футбольной системе? Все прекрасно понимают, прямо там, на зрительской трибуне. Нет места нашем клубам в этом турнире. Вряд ли Суперлига будет приглашать сильнейших из всех стран, потому что они опять скатятся в формат Лиги чемпионов. Как бы ни старались наши футбольный клубы, мы вряд ли в обозримое десятилетие попадём в Суперлигу. Будем смотреть по телевизору, а наши футболисты будут учиться играть на приставке в FIFА.

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Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ vastudio (раскрыть)
19 апреля в 14:21
главное, что Арсенал там )
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 12:13
Можно специально создать клуб для суперлиги.
vastudio
vastudio
19 апреля в 11:47
Да,Арсенал-ТТХ знатное рубилово,учитываю форму команд))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 11:45
А хотелось бы посмотреть как наши там играют!
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