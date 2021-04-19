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«Для России даже ЛЧ — пока несбыточная мечта». Бышовец — о Суперлиге

19 апреля 2021, 12:07

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец высказался о создании европейской Суперлиги.

Есть все основания полагать, что Суперлига убьёт европейский футбол. Нынешняя система себя полностью оправдывает, способствует и популяризации, и амбициозности, и интересу к футболу, и повышению уровня других команд в целом. Новая система выглядит необоснованно.

Российскому футболу точно не нужна Суперлига, это делается исключительно в интересах клубов, которые находятся в высоком иерархическом и олигархическом положении. Для команд, имеющих меньшие финансовые возможности, это будет очень проблематично, будет тормозить их уровень футбольного развития.

Выступление наших команд в Лиге чемпионов явно оставляет желать лучшего. Если не считать «Краснодар», который единственный прошёл дальше группового этапа в еврокубках, никто из наших клубов не смог успешно заявить о себе. Для России даже Лига чемпионов пока является несбыточной мечтой. У нас очень мало шансов, как футбольных, так и финансовых, чтобы рассчитывать на участие в Суперлиге.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 12:45
У России другие мечты, и уж точно они не с футболом связаны. Нам бы дороги сделать и корупцию победить, но сначала второе
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 12:18
Нас в Суперлиге точно не ждут.
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