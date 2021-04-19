«Для России даже ЛЧ — пока несбыточная мечта». Бышовец — о Суперлиге

Бывший футболист и тренер сборной СССР высказался о создании европейской Суперлиги.

Есть все основания полагать, что Суперлига убьёт европейский футбол. Нынешняя система себя полностью оправдывает, способствует и популяризации, и амбициозности, и интересу к футболу, и повышению уровня других команд в целом. Новая система выглядит необоснованно.

Российскому футболу точно не нужна Суперлига, это делается исключительно в интересах клубов, которые находятся в высоком иерархическом и олигархическом положении. Для команд, имеющих меньшие финансовые возможности, это будет очень проблематично, будет тормозить их уровень футбольного развития.

Выступление наших команд в Лиге чемпионов явно оставляет желать лучшего. Если не считать «Краснодар», который единственный прошёл дальше группового этапа в еврокубках, никто из наших клубов не смог успешно заявить о себе. Для России даже Лига чемпионов пока является несбыточной мечтой. У нас очень мало шансов, как футбольных, так и финансовых, чтобы рассчитывать на участие в Суперлиге.