Малафеев: «Что „Арсенал“ делает в Суперлиге? Он в ЛЧ попасть не может»

Бывший голкипер «Зенита» прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Стоит понимать, с какой целью и кем она была создана, а создана она была Флорентино Пересом. Очевидно, это решение президентов обосновано заработком, а в условиях пандемии это лишь больше обострило их желание быстрее запустить финансово выгодный для них проект. Я думаю, что это исключительно финансовый интерес больших людей топ клубов под соусом создания «интересной» лиги, пока неизвестно, чем это все может обернуться для клубов. Например, что там делает «Арсенал», который в ЛЧ попасть не может, я не понимаю, но, зная, что их президент Кронке, который имеет несколько коммерчески выгодных проектов на территории США и Великобритании, все становится вполне очевидно по турниру и тем, кто там участвует. Большинство владельцев клубов не имеют никакого отношения к футболу.

Насколько я понимаю, клубам также предусмотрены какие-то выплаты, которые они смогут тратить на свои стадионы, тренировочные объекты или «для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19» Я думаю, что в итоге мы получим отдельную галактику футбольных клубов, и у нас будет высшая футбольная каста и все остальные.