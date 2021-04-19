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Малафеев: «Что „Арсенал“ делает в Суперлиге? Он в ЛЧ попасть не может»

19 апреля 2021, 13:21

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Стоит понимать, с какой целью и кем она была создана, а создана она была Флорентино Пересом. Очевидно, это решение президентов обосновано заработком, а в условиях пандемии это лишь больше обострило их желание быстрее запустить финансово выгодный для них проект. Я думаю, что это исключительно финансовый интерес больших людей топ клубов под соусом создания «интересной» лиги, пока неизвестно, чем это все может обернуться для клубов. Например, что там делает «Арсенал», который в ЛЧ попасть не может, я не понимаю, но, зная, что их президент Кронке, который имеет несколько коммерчески выгодных проектов на территории США и Великобритании, все становится вполне очевидно по турниру и тем, кто там участвует. Большинство владельцев клубов не имеют никакого отношения к футболу.

Насколько я понимаю, клубам также предусмотрены какие-то выплаты, которые они смогут тратить на свои стадионы, тренировочные объекты или «для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19» Я думаю, что в итоге мы получим отдельную галактику футбольных клубов, и у нас будет высшая футбольная каста и все остальные.

Очевидно вопрос стоит не в том, что турниры УЕФА устарели, вопрос конкретно в деньгах. Владельцы клубов хотят больше, чем предоставляется УЕФА. Важно, чтобы игроки и болельщики не стали заложниками интересов больших людей. Все сводится к тому, что кто-то просто решил взять все футбольные финансовые потоки под свое управление.

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб
19 апреля в 15:37
Арсенал и правда команда донная. Тут я с Малафеевым согласен.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 14:53
Арсенал: Малафееву отключите телеканал суперлига
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 апреля в 14:22
Такие клубы как Арсенал и ТТХ в Супер Лиге превратятся в шеффилды и фулхэмы. Будут бороться за предпоследнее место.
dimagas2
dimagas2
19 апреля в 13:59
У Арсенала большая фан-база и доольно много прибыли у них.Да и условную Севилью или Аталанту туда брать нет толку.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 апреля в 13:39
Что там жлобский Леви с его ТТХ делает?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
19 апреля в 13:27
Все правильно разобрал, вопрос исключительно в деньгах.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 апреля в 13:25
да конечно, Малафееву-то виднее, где Арсеналу играть
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 13:25
Так ведь для количества пока собираются, да и Тоттенхэм туда как-то затянуло.
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 13:22
У кого есть деньги, тот и рулит.
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