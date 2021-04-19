Петржела: «От России в Суперлиге должен участвовать „Зенит“»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал идею о создании Европейской Суперлиги.
Суперлига — это довольно интересно. Видел состав участников, могу сказать, что российским командам тоже по силам принимать участие в новом турнире. Но организаторы хотят видеть самых сильных, поэтому от России должен участвовать «Зенит». Почему нет? Какой результат будут показывать — другой вопрос.
«Зениту» участие в Суперлиге, конечно же, пошло бы на пользу. Будет больше матчей с топ-клубами — это же очень здорово! Нынешний сезон Лиги чемпионов в очередной доказал, что петербургская команда недостаточно хорошо играет в Европе. Нужно больше играть с сильными командами, набираться опыта — всё это и есть Суперлига. К сожалению, в России таких соперников и близко нет.
В РПЛ тоже есть хорошие команды: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак»… Но в Суперлиге нужны лучшие, поэтому от России подойдёт только «Зенит».
( если правильно смотреть )
( если правильно смотреть )
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Там более важен заработок, а не результат. Доход у Зенита был бы сущетственно выше даже в подвале таблицы. Но пока, как говорится, рылом не вышел - бедноват для СЛ.
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Там более важен заработок, а не результат. Доход у Зенита был бы сущетственно выше даже в подвале таблицы. Но пока, как говорится, рылом не вышел - бедноват для СЛ.