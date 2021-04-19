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Петржела: «От России в Суперлиге должен участвовать „Зенит“»

19 апреля 2021, 13:15

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал идею о создании Европейской Суперлиги.

Суперлига — это довольно интересно. Видел состав участников, могу сказать, что российским командам тоже по силам принимать участие в новом турнире. Но организаторы хотят видеть самых сильных, поэтому от России должен участвовать «Зенит». Почему нет? Какой результат будут показывать — другой вопрос.

«Зениту» участие в Суперлиге, конечно же, пошло бы на пользу. Будет больше матчей с топ-клубами — это же очень здорово! Нынешний сезон Лиги чемпионов в очередной доказал, что петербургская команда недостаточно хорошо играет в Европе. Нужно больше играть с сильными командами, набираться опыта — всё это и есть Суперлига. К сожалению, в России таких соперников и близко нет.

В РПЛ тоже есть хорошие команды: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак»… Но в Суперлиге нужны лучшие, поэтому от России подойдёт только «Зенит».

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Все комментарии
Galeon
Galeon
19 апреля в 22:56
если даже брюгге не взяли то уж бомжам точно не светит приглос
112910415
112910415
19 апреля в 18:44
первыми там будут !
( если правильно смотреть )
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Rattlehead (раскрыть)
19 апреля в 16:34
Семак так не считает, он вообще заявил что Зенит один сильнейших клубов в Европе, а то что из года в год лажает, так это стечение обстоятельств
морозз
морозз
19 апреля в 16:26
Согласен...с глаз долой из сердца вон, огромная лига европейских Бомжей!
Твой Арсен
Твой Арсен
19 апреля в 16:25, ред.
Ахахахаха!) Ору!!!!
alexamit
alexamit
19 апреля в 15:37
Ещё один больной на голову!Ехал бы лечиться в Карловы-Вары...
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 14:55
Дайте воды
Project Pandora
Project Pandora
19 апреля в 14:52
Ха-ха-ха !Аааааа!!! Ржунемогу!!! Остановите его, пожалуйста!
Romkurch
Romkurch
19 апреля в 14:49
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    19 апреля в 14:29
    Вы заметили,что он сказал?) Какой результат будет выдавать не важно))))))))))Главное доить Газпром.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 апреля в 14:05
    В суперлиге все клубы частные. А Зенит сидит на гос. трубе. Так что шансов у него ноль.
    Rattlehead
    Rattlehead
    19 апреля в 14:04
    Исходя из названия, суперлига - для суперклубов. При чем тут, спрашивается, зенит, который в ЛЧ выступает на уровне Мидтьюлланда?
    Мessi 10
    Мessi 10
    19 апреля в 13:49
    Пусть с победы в ЛЕ для начала начнет))
    За адекватность
    За адекватность
    19 апреля в 13:45
    Такими темпами и с таким "блеском" играя в ЕК для наших клубов уже скоро участие в ГЭ созданной Лиги Конференций будет только сниться и являться пределом мечтаний. Хотя по принципу главное не победа, а участие, наши клубы могут даже в Суперлиге Мира и Суперлиге Галактики участвовать, не говоря уж о Суперлиге Европы, да вот беда никто туда не позовет этих мастеров спортивной ходьбы с мячом. Как обычно личное мнение.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    19 апреля в 13:45
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984
      19 апреля в 13:32
      конечно, кто бы сомневался и Петржелу взять тоже
      pomor45
      pomor45
      19 апреля в 13:25
      Какой результат будут показывать — другой вопрос.
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      Там более важен заработок, а не результат. Доход у Зенита был бы сущетственно выше даже в подвале таблицы. Но пока, как говорится, рылом не вышел - бедноват для СЛ.
      dimagas2
      dimagas2
      19 апреля в 13:24, ред.
      Как-то так)))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      19 апреля в 13:23
      Есть ощущение , что в этом случае цена на газ для россиян взлетит к небесам.
      ATG
      ATG
      19 апреля в 13:23
      ахахаха ага, это тоже самое что сказать: Тамбов готов к Суперлиге))
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      19 апреля в 13:22
      Для Власты время в "Зените" явно было его зенитом славы) Поработал три года, а интервью каждые три дня про него дает, и это через 15 лет) Ну да мы помним это еще романтическое для "Зенита" время, было весело с паном.
      STVA 1
      STVA 1
      19 апреля в 13:19
      И Власта во главе!))Хитрый жук!
      Ironigor
      Ironigor
      19 апреля в 13:18
      Воо ,ещё один воин света, революционер !!!
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      19 апреля в 13:18
      Какая суперлига если он в ЛЧ нулевый, пусть через Лигу Европы добиваеться повышения в классе
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